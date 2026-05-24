נושאת המטוסים בוש במצור הימי נגד איראן ( צילום: פיקוד מרכז | סנטקום ארה"ב )

בעוד ראש הממשלה בנימין נתניהו נמנע מהתייחסות רשמית למשא ומתן המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, גורם מדיני בכיר שחרר היום (ראשון) הצהרה ראשונה בנושא. ההצהרה מגיעה על רקע דיווחים על התקדמות משמעותית במגעים בין וושינגטון לטהראן, כאשר ישראל מוצאת עצמה כמעט מחוץ לדיונים.

"ארה״ב מעדכנת את ישראל על המו״מ למזכר ההבנות לפתיחת מצר הורמוז וכניסה למו״מ להסכם סופי על הנקודות שעומדות במחלוקת", נמסר מהגורם המדיני. ההצהרה מבהירה כי ישראל מקבלת עדכונים שוטפים על ההתפתחויות, אך לא מעורבת באופן ישיר בעיצוב ההסכם. "חופש פעולה בכל הזירות" "יהיו חדשות במהלך היום": זה מה שאמר מזכיר המדינה על הסכם עם איראן יוסי נכטיגל | 10:42 הגורם המדיני חשף כי בשיחה שקיימו אמש נתניהו והנשיא טראמפ, הדגיש ראש הממשלה נקודה מרכזית: "ישראל תשמור על חופש פעולה נגד איומים בכל הזירות, לרבות לבנון". הדברים מגיעים על רקע חששות בירושלים מכך שההסכם המתגבש עשוי לכלול סעיף המחייב הפסקת אש בלבנון, דבר שעלול לפגוע ביכולת ישראל להתמודד עם איום חיזבאללה. על פי ההצהרה, הנשיא טראמפ "שב וגיבה עקרון זה" - כלומר, אישר את זכותה של ישראל לשמור על חופש פעולה מלא. עם זאת, לא ברור עד כמה התחייבות זו תעמוד במבחן המציאות כאשר ההסכם עם איראן ייכנס לתוקף.

הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

טראמפ מתחייב: "לא נחתום בלי פירוק הגרעין"

הגורם המדיני הישראלי מסר גם את עמדתו של הנשיא האמריקני בנושא הגרעין האיראני. "הנשיא טראמפ הבהיר שהוא יעמוד איתן במו״מ על דרישתו העקבית לפירוק תוכנית הגרעין האיראנית והוצאת כל האורניום המועשר משטחה", נאמר בהצהרה.

"טראמפ הוסיף והבהיר", על פי הגורם המדיני, "כי הוא לא יחתום על הסכם סופי ללא קבלת תנאים אלה". התחייבות זו מגיעה לאחר שדיווחים בתקשורת האמריקנית העלו כי איראן הסכימה לוותר על מאגר האורניום המועשר לרמה גבוהה, אך ההסכמה אינה כוללת פרטים מדויקים לגבי אופן הביצוע.

נערכים לכל תרחיש ( צילום: צבא ארה"ב )

ביקורת חריפה מהאופוזיציה

בעוד הממשלה נמנעת מביקורת גלויה על ההסכם המתגבש, חבר הכנסת בני גנץ פרסם היום תגובה חריפה בה הוא תוקף את המתווה ומאגף את הממשלה מימין. "אסור בשום פנים ואופן לקבל את הפסקת הלחימה בלבנון כחלק מהסכם עם איראן", כתב גנץ, תוך שהוא מזהיר מפני השלכות אסטרטגיות חמורות.

גנץ הדגיש את הסכנה הנשקפת לתושבי הצפון: "הכפרים בדרום לבנון שוכנים מאות מטרים ממטולה, משלומי וממשגב עם - ולישראל יש חובה להגן על תושביה ללא תלות באף גורם חיצוני". השר לשעבר סיכם בקביעה חד-משמעית: "זה בדיוק המקרה שבו ישראל צריכה להגיד לארה"ב - לא".

ח"כ בני גנץ בריאיון ל'כיכר השבת'

חששות בירושלים

על פי דיווחים בתקשורת, גורמים ישראלים בכירים מביעים דאגה מההסכם המסתמן. ההסכם כולל פתיחה הדדית של מצר הורמוז במישור הכלכלי, כאשר התקדמות נוספת בנושא הגרעין תלויה בוויתורים של איראן. גורם ישראלי בכיר טען כי "ההסכם רע כי הוא מאותת לאיראנים שיש להם נשק יעיל לא פחות מגרעין – והוא מצר הורמוז".

בינתיים, שר החוץ האמריקני מרקו רוביו מסר כי צפויות התפתחויות משמעותיות בנושא איראן במהלך היום. "אני מאמין שיהיו חדשות במהלך היום בנושא איראן", אמר רוביו בהצהרה קצרה לעיתונאים. עדכונים נוספים בהמשך.