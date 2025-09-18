במשך החודשיים האחרונים, עם פרוץ הקרבות באזור סווידא שבדרום סוריה, הרחיבה ישראל את מעורבותה בצפון ומספקת סיוע ישיר לפלגים דרוזיים הפועלים במדינה.

על פי דיווח של סוכנות הידיעות רויטרס, הסיוע כולל אספקת ציוד צבאי – רובים ותחמושת – לצד תמיכה כספית, ואף תשלום משכורות לכ־3,000 לוחמים מקומיים.

שני קצינים דרוזים בסוריה ומקור מודיעיני מערבי אישרו לסוכנות כי המעורבות הישראלית נועדה לייצב את כוחם של הלוחמים הדרוזים ולהבטיח את שליטתם באזורים מתוחים, סמוך לגבול עם ישראל.

במקביל נחשפו מגעים חשאיים בין ישראל למשטר הסורי, המתקיימים בלחץ אמריקני, לקידום "הסכם ביטחון". לפי גורמים בדמשק, ההסדר המתגבש אינו אמור לכלול נורמליזציה מלאה ביחסים, אלא מתמקד בצעדים ביטחוניים – בראשם נסיגה חלקית של צה"ל משטח סוריה.

בארצות הברית רואים במהלך יעד אסטרטגי: מקורות בוושינגטון מסרו כי הממשל האמריקני, בראשות הנשיא דונלד טראמפ, מתכוון להציג את ההתקדמות כהישג מדיני חשוב. ההערכות הן שטראמפ יקדיש לנושא חלק מנאומו בעצרת הכללית של האו"ם בשבוע הבא.

המהלכים בסוריה משקפים מציאות אזורית חדשה: עבור ישראל – הבטחת יציבות בגבול הצפוני ומינוף לחץ על דמשק; עבור המשטר הסורי – הישג פוליטי אפשרי בזירה הבינלאומית; ועבור ארה"ב – הישג דיפלומטי בזירה גלובלית מתוחה.

נכון לעכשיו, לא ברור אם ההסכם אכן יבשיל ומה יהיה היקפו, אולם עצם קיומם של מגעים בין ירושלים לדמשק לצד תמיכת ישראל בלוחמים דרוזים – מאותתים על פרק חדש ומורכב במזרח התיכון.