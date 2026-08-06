דיווח שפורסם אמש (רביעי) במהדורת כאן חדשות חשף קשר מפתיע בין מקורבים של יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט לבין מפלגת "הציבור החרדי" בראשות מוטי לייטנר. על פי הדיווח, רונן מנליס ורונן אביאני, שניהם מקורבי איזנקוט, ליוו את הקמת המפלגה החרדית בשלביה הראשונים והיו חלק מהקמת מערך האסטרטגיה שלה.

כזכור, המפלגה בראשות לייטנר, משנה לראש עיריית בית שמש, מנהלת קמפיין בהיקף של כשני מיליון שקלים ודורשת ייצוג בש"ס וביהדות התורה.

על פי הדיווח ב'כאן', בשיחות סגורות הביע אביאני ספק שהמפלגה תעבור את אחוז החסימה בבחירות הקרובות. בנוסף, נמסר כי אחת מהמועמדות ברשימתו של איזנקוט לבחירות, ענבר גיטי, נמצאת גם היא בקשר עם אנשי המפלגה ועם תורמיה.

הקשרים שנחשפו מעוררים שאלות בציבור החרדי, במיוחד לאור העובדה שלייטנר דורש לאחרונה לשלב נציגים לתוך הסיעות החרדיות. בש"ס וביהדות התורה טענו בתגובה כי אנשי שמאל עומדים מאחורי המפלגה, טענה שלייטנר הכחיש בתוקף.

הכחשות נחרצות משני הצדדים

אביאני הכחיש את הפרסום ומסר כי אינו מעורב בהקמתה, בניהולה או במימונה של אף מפלגה, לרבות מפלגת "הציבור החרדי", וכי לא הייתה לו כל מעורבות בחיבורים אסטרטגיים או בגיוס תורמים. "מדובר באוסף של טענות שגויות, ואין אלא להצר על כך שגורמי התחקיר בוחרים להסתמך על מידע מוטעה מבלי להצליב עובדות בסיסיות", מסר.

גם במפלגת "הציבור החרדי" הכחישו את הדברים בתוקף. "צר לנו כי הכתב בחר לעלות עם מידע שגוי. יודגש כי רונן מנליס, רונן אביאני, וענבר גיטי מעולם לא ייעצו לסיעה, וכל טענה אחרת עולה כדי דיבה חמורה", נמסר מהמפלגה.

בהמשך ההודעה תקפה המפלגה את המפלגות החרדיות המסורתיות: "סיעת הציבור החרדי קמה מתוך זעקה של עשרות אלפי חרדים המבקשים ייצוג, תוך היצמדות לגוש ומחנה הימין. חבורת עסקנים מבועתים מהמפלגות החרדיות, אשר שמו את כל יהבם בפירוק גוש הימין ומצויים בפאניקה, עסוקים בלפזר שקרים במקום להסתכל לבעיות המהותיות בחברה החרדית בלבן של העיניים".

אלי ישי שוקל להצטרף?

בדיווח נפרד ב'חדשות 12' דווח כי יו"ר ש"ס לשעבר אלי ישי שוקל להצטרף למפלגה. אם הדבר יתממש, הוא עשוי להעניק למפלגה משקל ציבורי משמעותי יותר בקרב הציבור החרדי המזרחי.