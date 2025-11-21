שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן עורר סערה אזורית לאחר שהתראיין לערוץ 14 וקבע כי לפלסטינים “אין צורך במדינה נוספת”, משום שלדבריו “כבר קיימת מדינה בעלת רוב פלסטיני – ירדן”. בתוך זמן קצר הגיבה הממשלה הירדנית בחריפות, כינתה את דבריו “מסיתים” וטענה שמדובר בניסיון לא חוקי לפגוע בזכות הפלסטינים להגדרה עצמית.

במהלך הראיון התייחס כהן ללחץ הבינלאומי להקמת מדינה פלסטינית ואמר כי ישראל “לא תסכן את עצמה ולא תיצור עוד חמאסטן”. הוא הוסיף כי “יש כבר מדינה שיש בה רוב פלסטיני, המדינה הזאת היא ירדן. לא ניתן פרס לטרור”.

דבריו של השר חוללו תגובה חריפה מצד משרד החוץ הירדני, שפרסם מכתב גינוי רשמי: “משרד החוץ מגנה בחריפות את ההצהרות המסיתות שהושמעו על ידי שר האנרגיה הישראלי הקיצוני אלי כהן בנוגע לדחיית הקמת המדינה הפלסטינית, ואת ניסיונו העלוב לקדם הזיות על גירוש לירדן”.

עוד נטען כי דבריו מנוגדים “לזכותו של העם הפלסטיני להגדרה עצמית ולמימוש מדינתו על אדמתו הלאומית”.

עמאן אף ביקרה את מדיניות הממשלה הישראלית והאשימה אותה בליבוי מתחים אזוריים: “הפרקטיקות וההצהרות התוקפניות של שרי הממשלה הישראלית משקפות מציאות בעייתית ורצון לייצר משברים, תוך ניצול חסינות שנוצרה בשל הפרות שיטתיות של המשפט הבינלאומי”.

בהמשך תקפו הירדנים את מה שכינו “הכחשת אנושיותו של העם הפלסטיני”, ואמרו כי “ההזיות חסרות התכלית של הקיצונים הישראלים לא יפגעו בירדן ולא יגרעו מהזכויות הלגיטימיות של העם הפלסטיני”.