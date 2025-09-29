המרד נגד תקציב הביטחון: מי עלול לטרפד את ההצבעה?

מליאת הכנסת צפויה לאשר היום (ב') בקריאות השנייה והשלישית את הצעת החוק הממשלתית שמוסיפה 31 מיליארד ש״ח לתקציב המדינה לשנת 2025 לטובת הוצאות ביטחון. ההצעה הוצגה כפריט חיוני להמשך המאמץ המבצעי של צה״ל.

נציגי דגל התורה קיבלו הנחיה מראש הישיבה הגר"ד לנדו להצביע היום נגד התקציב

בסיעת ש״ס הודיע שיתמכו: ומסרו כי "הצעת התקציב ל״קופסה הביטחונית״ שתעלה היום למליאת הכנסת, עוסקת בצרכים החיוניים ביותר להמשך הלחימה – רכש חימושים ושכר אנשי המילואים. אלו עניינים של פיקוח נפש ממש, ומשכך, סיעת ש״ס תצביע בעד ההצעה"

חבר הכנסת אבי מעוז, שפרש מהקואליציה על רקע דרישות תקציביות לטובת תלמודי התורה הציוניים, הודיע לקואליציה כי הוא יצביע נגד התקציב ויצטרף בהצבעתו למפלגות החרדיות. ההודעה התקבלה בהפתעה בקואליציה, שהאשימה את מעוז בכך שהוא "מסכן את ביטחון ישראל" ופוגע במאמצי המלחמה.

כפי שדיווחנו מוקדם יותר, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' גינה בחריפות את עמדת יהדות התורה להתנגד בהצבעה על התקציב וכינה את הנחיית הגר"ד לנדו "חוסר אחריות"

חה"כ יעקב אשר מסר בתגובה לסמוטריץ': "חוסר אחריות זה לעקוף וללחוץ דרך התקשורת על רוה"מ בזמן שליחות ביטחונית ומדינית דרמטית וגורלית בארה"ב"

בסביבת בכירי הקואליציה הביעו חשש מהשלכות ההצבעה: לטענת הקואליציה, התוספת נועדה לממן רכישות חירום, חימוש, דלק ותשלומי שכר ומענקים למילואימניקים — וללא אישורה מערכות הרכש והלוגיסטיקה של צה״ל עלולות להישאר קפואות. עוד אמרו בקואליציה כי סכום של 30 מיליארד ש״ח אינו ניתן להחלפה בקלות באמצעים אחרים וכי דחייתו עלולה להביא לעצירת הזמנות קריטיות.

בקואליציה הביעו תקווה שמעוז יתעשת ויאפשר את העברת התקציב.