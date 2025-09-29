שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

בתגובה להוראת מנהיג הציבור הליטאי ראש הישיבה הגר"ד לנדו לחברי הכנסת של דגל התורה, להצביע במליאת הכנסת נגד סעיפי התקציב היום,

שר האוצר סמוטריץ' התבטא בחריפות בוטה ותקף את ההוראה בעזות מצח, בפוסט שפרסם ברשת החברתית כתב: "חוסר אחריות מוחלט לפגוע בתקציב הביטחון בזמן מלחמה" "אני קורא לחברי הכנסת החרדים - התעשתו. בזמן שעשרות אלפי לוחמי מילואים עושים את החגים מחוץ לבתיהם לא פוגעים במלחמה ובביטחון ישראל"

סמוטריץ' ואשר בימים אחרים ( צילום: באדיבות )

ח"כ יעקב אשר מסר בתגובה לבצלאל סמוטריץ: "חוסר אחריות זה לעקוף וללחוץ דרך התקשורת על רוה"מ בזמן שליחות ביטחונית ומדינית דרמטית וגורלית בארה"ב, בשביל סיסמאות על "כיבוש מלא של עזה".

כזכור, כבר לפני כשבועיים, הורה המנהיג הליטאי לחברי הכנסת של דגל התורה "להימנע בהפגנתיות" בהצבעה על התקציב.

בהודעה שיצא מהמפלגת דגל התורה נאמר כי "בעקבות כך שהקואליציה לא עומדת בהתחייבויותיה - הורו גדולי התורה שליט"א לחברי הסיעה להימנע היום בהצבעה על תקציב הביטחון בקריאה הראשונה".