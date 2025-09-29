כיכר השבת
משבר הגיוס

"חוסר אחריות מוחלט" | סמוטריץ' תקף את הוראת הגר"ד לנדו לח"כים של דגל

לאחר הוראת המנהיג הליטאי ראש הישיבה הגר"ד לנדו לחברי הכנסת של דגל התורה - להצביע נגד סעיפי התקציב היום במליאה, תקף שר האוצר את ההחלטה וכתב: חוסר אחריות מוחלט לפגוע בתקציב הביטחון במלחמה | חה"כ יעקב אשר מסר: "חוסר אחריות זה לעקוף וללחוץ דרך התקשורת על רוה"מ בזמן שליחות ביטחונית ומדינית דרמטית וגורלית בארה"ב" (פוליטי)

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

בתגובה להוראת מנהיג הציבור הליטאי ראש הישיבה הגר"ד לנדו לחברי הכנסת של דגל התורה, להצביע במליאת הכנסת נגד סעיפי התקציב היום,

התבטא בחריפות בוטה ותקף את ההוראה בעזות מצח,

בפוסט שפרסם ברשת החברתית כתב: "חוסר אחריות מוחלט לפגוע בתקציב הביטחון בזמן מלחמה"

"אני קורא לחברי הכנסת החרדים - התעשתו. בזמן שעשרות אלפי לוחמי מילואים עושים את החגים מחוץ לבתיהם לא פוגעים במלחמה ובביטחון ישראל"

סמוטריץ' ואשר בימים אחרים (צילום: באדיבות)

ח"כ יעקב אשר מסר בתגובה לבצלאל סמוטריץ: "חוסר אחריות זה לעקוף וללחוץ דרך התקשורת על רוה"מ בזמן שליחות ביטחונית ומדינית דרמטית וגורלית בארה"ב, בשביל סיסמאות על "כיבוש מלא של עזה".

כזכור, כבר לפני כשבועיים, הורה המנהיג הליטאי לחברי הכנסת של דגל התורה "להימנע בהפגנתיות" בהצבעה על התקציב.

בהודעה שיצא מהמפלגת דגל התורה נאמר כי "בעקבות כך שהקואליציה לא עומדת בהתחייבויותיה - הורו גדולי התורה שליט"א לחברי הסיעה להימנע היום בהצבעה על תקציב הביטחון בקריאה הראשונה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (94%)

לא (6%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר