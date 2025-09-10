החרדים נכנעו ללחץ נתניהו: כך הם צפויים להצביע הערב על התקציב

בזמן שבני הישיבות נעצרים: מליאת הכנסת תתכנס הערב (רביעי) בתוך זמן הפגרה במשכן, כדי להצביע על העברת הצע"ח להפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית, וחוק תקציב נוסף, הכוללת בתוכם את העברת המעטפת הביטחונית.

על פי המידע שהגיע ל'כיכר השבת' בדגל התורה ובש"ס לא יצביעו נגד התקציב שיגיע היום להצבעה, בשל סיכומים מאחורי הקלעים עם הנהלת הקואליציה על השארת תקציבים למשרדי הממשלה שעדיין נשלטים בשלט רחוק על ידי ש"ס, ואבטחה לתקציבים נוספים לדגל התורה.

לפני מספר דקות נמסר מביתו של המנהיג הליטאי הגר"ד לנדו, כי ראש הישיבה "הורה לחברי הכנסת של דגל התורה "להימנע בהפגנתיות" בהצבעה על התקציב היום".

בהודעה שיצא מהמפלגת דגל התורה נאמר כי "בעקבות כך שהקואליציה לא עומדת בהתחייבויותיה - הורו גדולי התורה שליט"א לחברי הסיעה להימנע היום בהצבעה על תקציב הביטחון בקריאה הראשונה".

בהמשך ההודעה נאמר כי "התיקון המובא היום הוא אך ורק לצרכי מערכת הביטחון בלבד, ואין בו קיצוץ בסעיפים האזרחיים כלל, וכי טרם ההצבעה בוועדה ובקריאה השניה והשלישית - יורו גדולי התורה שליט"א על אופן ההצבעה הסופית".

בנוסף נודע ל'כיכר', כי שר השיכון לשעבר ח"כ יצחק גולדקנופף יצביע היום במליאה נגד המעטפת הביטחונית, וח"כ מאיר פרוש עדיין שוקל בדעתו כיצד להצביע, כאשר ההחלטה תתקבל במהלך השעות הקרובות.

גורמים באגודת ישראל האשימו מוקדם יותר וטענו כי "יש קושי לקיים עצרת מחאה נגד חוק הגיוס, בשעה שהמפלגות החרדיות מתכוונות להימנע מהצבעה על תקציב המדינה – צעד שעשוי להביא לאישורו".

לדבריהם: "ההפגנה האמיתית והחזקה ביותר היא הצבעה נגד התקציב היום במליאת הכנסת , והפסקת התמיכה האוטומטית בממשלה שאינה פועלת למען השותפות עם המפלגות החרדיות".