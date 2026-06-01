ועדת הכנסת אישרה היום (שני) לקריאה ראשונה את הצעת חוק התפזרות הכנסת ה-25, והחוק צפוי לעלות כבר היום אחר הצהריים להצבעה במליאת הכנסת.

ההצעה, שהוגשה על ידי יו"ר הוועדה חה"כ אופיר כץ וקבוצת חברי כנסת מכל ראשי סיעות הקואליציה, עברה בוועדה ברוב של 8 תומכים מול 4 נמנעים.

למרות ההסכמה על עצם הפיזור, ראשי מפלגות הקואליציה טרם הצליחו להגיע להסכמה בנוגע למועד המדויק של יום הבוחר. בשל כך, הוחלט בשלב זה להציג טווח תאריכים רחב וגמיש, שיעמוד על ה-8 בספטמבר ועד ה-20 באוקטובר.

"עדיין לא הגענו לתאריך מוסכם"

יו"ר הוועדה, חה"כ אופיר כץ, התייחס למגעים ואמר: "כולנו ערים למחלוקות בתוך הקואליציה, ובנקודת הזמן הזו עדיין לא הגענו לתאריך מוסכם. ברגע שנגיע לתאריך מוסכם אנחנו נשנה את זה לקראת הקריאה השנייה והשלישית". כץ הבהיר כי טווח התאריכים הנוכחי אינו מגביל את הקואליציה, וניתן יהיה להחליט בהמשך גם על מועד אחר שנמצא מחוץ לטווח הזה.

מנגד, באופוזיציה קראו לקצר את ההליכים. חה"כ פנינה תמנו הציעה לקבוע את התאריך ל-2 בספטמבר, ועקצה: "הכנסת מתפקדת במחטפים ויש לעצור את החקיקה המשתוללת. טווח התאריכים מלמד שהקואליציה לא מגיעה להסכמות". חה"כ גלעד קריב מתח אף הוא ביקורת על ההתנהלות ודרש שיתוף פעולה רחב יותר: "בנושא פיזור הכנסת לא יכול להיות שתהיה רק התייעצות קואליציונית פנימית".

ועדת הבחירות: "נקיים בחירות גם בפחות מ-90 יום"

אל הדיון הסוער הגיע גם מ"מ מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית, עו"ד דין ליבנה, כדי להציג את מוכנות הוועדה ללוח הזמנים הצפוף. ליבנה הרגיע את הנוכחים והבהיר כי הוועדה תקיים את הבחירות בכל מועד שתקבע הכנסת, גם אם מדובר בפרק זמן הקצר מ-90 יום, שכן הדבר אינו קבוע בחוק יסוד הכנסת.

"אנחנו כן צריכים פרק זמן מזערי כדי להיערך", סייג ליבנה, "נודה אם הכנסת תיתן לנו מועד שאינו פוחת מ-83 ימים". ליבנה התייחס ספציפית לקשיים הלוגיסטיים במידה והבחירות ייערכו בתוך תקופת החגים, וציין כי התאריך 15 בספטמבר הוא המורכב ביותר מאחר שהוא נופל בין ראש השנה ליום כיפור.