ועדת הכנסת אישרה היום (שני) לקריאה ראשונה את הצעת חוק התפזרות הכנסת ה-25, והחוק צפוי לעלות כבר היום אחר הצהריים להצבעה במליאת הכנסת.
ההצעה, שהוגשה על ידי יו"ר הוועדה חה"כ אופיר כץ וקבוצת חברי כנסת מכל ראשי סיעות הקואליציה, עברה בוועדה ברוב של 8 תומכים מול 4 נמנעים.
למרות ההסכמה על עצם הפיזור, ראשי מפלגות הקואליציה טרם הצליחו להגיע להסכמה בנוגע למועד המדויק של יום הבוחר. בשל כך, הוחלט בשלב זה להציג טווח תאריכים רחב וגמיש, שיעמוד על ה-8 בספטמבר ועד ה-20 באוקטובר.
"עדיין לא הגענו לתאריך מוסכם"
יו"ר הוועדה, חה"כ אופיר כץ, התייחס למגעים ואמר: "כולנו ערים למחלוקות בתוך הקואליציה, ובנקודת הזמן הזו עדיין לא הגענו לתאריך מוסכם. ברגע שנגיע לתאריך מוסכם אנחנו נשנה את זה לקראת הקריאה השנייה והשלישית". כץ הבהיר כי טווח התאריכים הנוכחי אינו מגביל את הקואליציה, וניתן יהיה להחליט בהמשך גם על מועד אחר שנמצא מחוץ לטווח הזה.
מנגד, באופוזיציה קראו לקצר את ההליכים. חה"כ פנינה תמנו הציעה לקבוע את התאריך ל-2 בספטמבר, ועקצה: "הכנסת מתפקדת במחטפים ויש לעצור את החקיקה המשתוללת. טווח התאריכים מלמד שהקואליציה לא מגיעה להסכמות". חה"כ גלעד קריב מתח אף הוא ביקורת על ההתנהלות ודרש שיתוף פעולה רחב יותר: "בנושא פיזור הכנסת לא יכול להיות שתהיה רק התייעצות קואליציונית פנימית".
ועדת הבחירות: "נקיים בחירות גם בפחות מ-90 יום"
אל הדיון הסוער הגיע גם מ"מ מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית, עו"ד דין ליבנה, כדי להציג את מוכנות הוועדה ללוח הזמנים הצפוף. ליבנה הרגיע את הנוכחים והבהיר כי הוועדה תקיים את הבחירות בכל מועד שתקבע הכנסת, גם אם מדובר בפרק זמן הקצר מ-90 יום, שכן הדבר אינו קבוע בחוק יסוד הכנסת.
"אנחנו כן צריכים פרק זמן מזערי כדי להיערך", סייג ליבנה, "נודה אם הכנסת תיתן לנו מועד שאינו פוחת מ-83 ימים". ליבנה התייחס ספציפית לקשיים הלוגיסטיים במידה והבחירות ייערכו בתוך תקופת החגים, וציין כי התאריך 15 בספטמבר הוא המורכב ביותר מאחר שהוא נופל בין ראש השנה ליום כיפור.
"במועד זה, פרק הזמן שניתן לבצע את ספירת המעטפות הכפולות ולאחר מכן את מבצע בקרת טוהר הבחירות מצטמצם ל-25 שעות פחות", הסביר ליבנה. "ככל שהכנסת תקבע את המועד הזה, נבקש במקביל להאריך לנו את מועד הפרסום בעוד יום אחד - לתשעה ימים במקום שמונה".
החלטות נוספות בוועדה
במקביל לאישור חוק הפיזור, התקבלו בוועדת הכנסת החלטות נוספות. ועדת הכנסת אישרה את פנייתו של יו"ר הכנסת לקביעת ישיבה מיוחדת לבחירת מבקר המדינה החדש. הבחירות החשאיות ייערכו ביום רביעי הקרוב בשעה 11:00 בבוקר, ומיד לאחריהן תיפתח ישיבת הכנסת הרגילה.
כמו כן, נקבע כי ועדת הכספים היא זו שתדון בהצעת החוק המעוררת סערה של "קבלת ילד למעון יום והשתתפות המדינה בעלות השכר בו". על פי ההצעה הנוכחית, לצורך קביעת הקדימות לקבלה למעון והסבסוד הממשלתי, יובא בחשבון מצבה התעסוקתי או הלימודי של האם בלבד.
כזכור, בשבוע שעבר עבר חוק פיזור הכנסת בקריאה טרומית במליאת הכנסת ברוב מוחץ של 110 חברי כנסת.
