מהפך בקולומביה: "הנמר" שאוהב את טראמפ ריסק את מועמד השמאל

הבחירות לנשיאות קולומביה סיפקו דרמה פוליטית, כאשר מועמד הימין השמרני, אבלרדו דה לה אספרייז'ה, ריסק את כל תחזיות הסקרים והעפיל לסיבוב השני מהמקום הראשון.

דה לה אספרייז'ה, המציג קו לאומני תקיף, הצליח לאחד סביבו את גוש האופוזיציה וגרף למעלה מ-10.3 מיליון קולות, שהם 43.7% מכלל המצביעים. הניצחון המפתיע הכה בתדהמה את השלטון, והותיר את מועמד השמאל המיושר עם הנשיא המכהן בעמדת מגננה לקראת הישורת האחרונה.

המחנה הלאומי בקולומביה מביע זעם רב בעקבות הודעתו החריגה של הנשיא איש השמאל, גוסטבו פטרו, שסירב להכיר בתוצאות הבחירות הרשמיות שפורסמו במדינה.

פטרו מיהר לפרסם הודעה ברשתות החברתיות שבה הצהיר כי "כנשיא, אינני מקבל את התוצאות המוקדמות", וזאת מבלי שהציג כל הוכחה לטענותיו. המהלך נתפס בקרב תומכי האופוזיציה כניסיון נואש של השלטון לבלום את המהפך הפוליטי המסתמן.

התקפת הממשל על טוהר הבחירות הגיעה מיד לאחר התבוסה המוחצת של השמאל בקלפיות, כאשר עורך הדין הלאומני אבלרדו דה לה אספרייז'ה גרף כאמור 43.7% מהקולות, המהווים למעלה מ-10.3 מיליון מצביעים. דה לה אספרייז'ה, המפגין קו שמרני תקיף, גבר על מועמד השמאל הקיצוני הסנאטור איוואן ספדה שזכה ל-40.9% מהקולות בלבד. השניים צפויים להתמודד ראש בראש בסיבוב המכריע שייערך בעוד שלושה שבועות.

התוצאות בקלפיות היכו את מערכת הפוליטית בתדהמה וריסקו לחלוטין את תחזיות המומחים והסקרים, אשר ניבאו במשך חודשים ארוכים הובלה בטוחה של השמאל. תומכי הימין הצליחו להתאחד בהמוניהם מאחורי דה לה אספרייז'ה, המכונה במדינתו "הנמר", תוך הבעת אמון גורפת במצע הכלכלי והביטחוני שלו המושפע באופן ישיר מתפיסת עולמו של דונלד טראמפ.

במחנה השמרני מבהירים כי לא יאפשרו לשלטון לגנוב את ההישג הלאומי הגדול.

בסביבתו של דה לה אספרייז'ה מבהירים כי הניצחון בסיבוב השני יביא לסיום מידי של מדיניות הוותרנות וההתרפסות של הממשל הנוכחי מול המחתרות וארגוני הפשיעה. המועמד הלאומני מתחייב להחליף את המדיניות הכושלת באסטרטגיית יד ברזל בלתי מתפשרת להחזרת הביטחון האישי לאזרחים.