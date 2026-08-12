בית הדין של הליכוד הכריע היום (רביעי) בסערה שפקדה את המפלגה בימים האחרונים והחליט לדחות את העתירות שהוגשו נגד שריונו של השר חיים כץ ברשימת הליכוד לכנסת. ההחלטה מעניקה לכץ כרטיס בטוח לרשימה ומסיימת את הפרשה שעוררה מחלוקת פנימית חריפה במפלגת השלטון.

בפסק הדין נקבע במפורש כי יו"ר התנועה, ראש הממשלה בנימין נתניהו, מוסמך לבחור את השר חיים כץ לאחד משמונת המקומות המשוריינים שאושרו לו על ידי מרכז הליכוד, וזאת אף בטרם התקיימו הבחירות המקדימות במפלגה. "אין חובה להמתין לתוצאות הפריימריז", נקבע בהחלטה.

הטענות לניגוד עניינים נדחו

העתירות שהוגשו לבית הדין התמקדו בטענה לניגוד עניינים חמור. כץ, בתפקידו כיו"ר ועדת החוקה של הליכוד, היה מעורב באישור מנגנון השריונים שממנו הוא עצמו צפוי ליהנות - צעד שנתפס בעיני העותרים כפסול מהותי.

אלא שבית הדין קבע ברוב דעות כי הטענות לניגוד עניינים ול"דיל" - עסקה פסולה - לא הוכחו. בפסק הדין צוין כי חלק ניכר מהטענות התבססו על שמועות ופרסומים עיתונאיים ללא תשתית משפטית מספקת. "הראיות שהוצגו אינן מספיקות כדי לבסס את הטענות החמורות", נכתב בהחלטה.

"שר מצליח עדיף על מועמד חדש"

נשיא בית הדין, מיכאל קליינר, אף העניק בהחלטתו רוח גבית לכץ. בנימוק יוצא דופן, כתב קליינר כי "שיבוצו של שר מצליח וחבר כנסת בעל ניסיון שהוכיח נאמנותו למפלגה" עדיף בעיניו על פני שיבוץ מועמד שמגיע לרשימה מבחוץ.

דברים אלו נתפסים כהכרה בתרומתו של כץ למפלגה ולממשלה, ומהווים אות חיזוק משמעותי לעמדתו הפוליטית. כץ, שכיהן בתפקידים שונים בממשלה ובכנסת לאורך שנים, זוכה כעת לאישור רשמי לשריונו ללא צורך להתמודד בפריימריז.

הרקע: הקרב על השריונים בליכוד

פרשת השריונים עוררה סערה פנימית בליכוד בשבועות האחרונים. ראש הממשלה נתניהו ביקש מוועידת המפלגה לאשר לו שמונה שריונים ברשימת הליכוד, לעומת חמישה שריונים שאושרו לו בבחירות הקודמות. ההצעה עברה בקושי בוועידה, אך עוררה התנגדות חריפה בקרב חלק מפעילי המפלגה.

במקביל, בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את ההצעה לאפשר לשרים וחברי כנסת להתמודד במחוזות, צעד שנחשב למכה לראש הממשלה. כעת, עם אישור שריונו של כץ, נתניהו מקבל נצחון חלקי בקרב הפנימי על עיצוב הרשימה.

המשמעות המעשית של ההחלטה היא שחיים כץ מקבל מקום בטוח ברשימת הליכוד לכנסת הבאה, ללא צורך להמתין לתוצאות הפריימריז או להתמודד מול מועמדים אחרים. הדבר מעורר ביקורת בקרב חלק מחברי המפלגה, שרואים בכך פגיעה בעקרון הדמוקרטיה הפנימית.