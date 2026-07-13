נתניהו קיבל 8 שריונים: אושר מתווה הפריימריז החדש בליכוד

כינוס ועדת החוקה של הליכוד

ועדת החוקה של הליכוד, בראשות יו”ר מרכז הליכוד והוועדה, השר חיים כץ, ובמעמד יו”ר התנועה וראש הממשלה בנימין נתניהו, סיימה הערב (שני) את דיוניה לקראת הפריימריז במפלגה.

במהלך הישיבה הוצגו מספר הצעות לשינוי הוראת השעה, ובהן שינוי שיטת הפריימריז, חלוקת המחוזות ומתווה השריונים. בתום הדיון אושרה ברוב קולות הצעתו של השר חיים כץ, בתמיכת ראש הממשלה בנימין נתניהו, הכוללת שמונה שריונים ליו”ר התנועה. בנוסף, אישרה הוועדה ברוב קולות הצעה המסמיכה את ראש הממשלה לבצע, במידת הצורך, התאמות במחוזות ובשריונים במקומות 29–33 ברשימה. עימות בין נתניהו ליו״ר מרכז הליכוד העולמי דוד ביטן "קשה לראות בעיתוי צירוף מקרים": ביסמוט תוקף את מכתב הרמטכ"ל יוני גבאי | 18:18 בלי מיליונים ועם לב ענק: ההון הצנוע שהותיר אחריו לינדזי גרהאם דני שפיץ | 14:01 במהלך הישיבה נרשם עימות בין ראש הממשלה נתניהו לח”כ דוד ביטן שמכהן כיו״ר מרכז הליכוד העולמי סביב סוגיית השריונים. לפי הדיווחים, ביטן עזב את ישיבת ועדת החוקה לאחר חילופי דברים עם נתניהו. במהלך העימות אמר נתניהו לביטן: “דוד, לך תיבחר, תהיה ראש ממשלה, נראה כמה מנדטים תביא. מספיק עם ההערות שלך.” יש לציין כי במסגרת הסכם המיזוג בין הליכוד לתקווה חדשה, השר גדעון סער צפוי לקבל מקום משוריין בעשירייה הראשונה של רשימת הליכוד לכנסת. מנגד, השר זאב אלקין, שהצטרף אף הוא לליכוד, צפוי להתמודד בפריימריז ולא לקבל שריון.

פריימריז בליכוד 2022 ( צילום: יהודה ג. כיכר השבת )

המבנה המפורט של הרשימה

המתווה שגובש על ידי כץ כולל 50 משבצות, כאשר המקום הראשון משוריין לנתניהו. בהצעה מפורטים שמונה מיקומים פוטנציאליים לשריונים: 3, 5, 9, 11, 15, 18, 26, 31. נתניהו יוכל לקדם מועמדים מטעמו בהצלבה עם המשוריינים, דבר שמעניק לו גמישות משמעותית בעיצוב הרשימה.

המתווה החדש שם דגש מיוחד על חלוקה אזורית ומגזרית קפדנית. המחוזות חולקו כך: ירושלים-יש"ע-שפלה (27 משבצות), דן-תל אביב (28), הנגב (29), הגליל (30), חיפה (42), מישור החוף (36) ומועצות אזוריות (37).

בנוסף, הוקצו משבצות ייעודיות לייצוג מובטח של קבוצות שונות: נשים במקומות 10, 20, 25 ו-40, צעירים במקום 39, אישה חדשה במקום 34, עולים במקום 43, בעלי מוגבלויות במקום 45 ומגזר לא-יהודי במקום 41.

חיים כץ ודוד ביטן ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

כללי המשחק והלוח זמנים

לפי פרטי ההצעה, שצפויה לעמוד להצבעה ב-16.7.26, מותר למי שמכהן כיום בתפקיד להתמודד במחוזות. ההצבעה למחוזות תוגבל למתפקדי האזור בלבד, בעוד שבמרחב הארצי יוכלו המתפקדים לסמן עד 12 שמות.

ההכרעה הסופית תתקבל בהצבעה ביום חמישי הקרוב, והפריימריז עצמם צפויים להיערך ב-17.8.26. כפי שפורסם, מדובר בשינוי משמעותי שנועד להבטיח יציבות במפלגה רגע לפני היציאה לבחירות.

המהלך מגיע לאחר ישיבה סוערת של ועדת החוקה שנמשכה למעלה משעה וחצי, במהלכה נדונו השינויים האפשריים בשיטת הפריימריז. השר כץ הבהיר אז כי הוועדה תתכנס כמתוכנן, למרות בקשת נתניהו לדחות את הדיון.

המשמעות הפוליטית

ההסכם משקף איזון עדין בין האינטרסים של הצמרת לבין רצון השטח. מחד גיסא, נתניהו מקבל כלים משמעותיים לעיצוב הרשימה באמצעות השריונים. מאידך גיסא, המבנה המחוזי והמגזרי מבטיח ייצוג רחב ומגוון.

המתווה מגיע על רקע דיווחים על לחצים שהופעלו על חברי כנסת לפרוש מהפריימריז בתמורה לתפקידים. שורת חברי כנסת מהליכוד העידו כי קיבלו שיחות טלפון ממקורבים לראש הממשלה, שביקשו מהם לפרוש מהפריימריז בתמורה לקבלת תפקידים.

המהלך צפוי להשפיע באופן משמעותי על הרכב הרשימה הסופית ועל מעמדם של חברי כנסת מכהנים