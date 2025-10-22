בסיעת הליכוד בכנסת החליטו היום (רביעי) בצעד חריף להעניש את חבר הכנסת יולי אדלשטיין, בעקבות "המרד" שלו בסיעה, כשהצביע בניגוד לעמדתה - והדיחו אותו מחברות בוועדת החוץ והביטחון.

להדחה צפויות להיות השלכות גם לדיונים על חוק הגיוס, המתקיימים בועידה בין היתר. זאת לאור היכרותו המירבית של אדלשטיין, כמי שכיהן עד לא מכבר כיו"ר הוועדה, בפרטים השונים - היכרות שבכוחה לסנדל שינויים מסוימים בגיבוש החוק.

אדלשטיין הגיב להדחתו: "הציבור כבר מבין שמילה שלי זו מילה. אם כל חטאי היה שעמדתי לימין ארץ ישראל והצבעתי בעד החלת ריבונות ביו״ש, אז אני גאה על כך. בדיוק כפי שאני גאה על כך שמנעתי השתמטות ואני נלחם למען גיוס חרדים אמיתי. גם מחוץ לוועדת חוץ וביטחון אמשיך להיאבק למען גיוס שוויוני ולמען ארץ ישראל. כל הדחה כזו, היא צל״ש ערכי עבורי. מי שחושב שזה מרתיע אותי, טועה ובגדול".

אדלשטיין הצביע היום בעד הצעת החוק להחלת ריבונות ביהודה ושומרון. זאת למרות עמדתה המפורשת של סיעתו - שחבריה נמנעו מהצבעה או נעדרו. אדלשטיין הוא היחיד בליוד שהצביע בעד.

הוא נימק זאת בציוץ שפרסם ברשת X כי "דווקא בעת הזו, ריבונות ישראלית בכל חבלי מולדתנו, היא צו השעה. כמי שנלחם למען ארץ ישראל לכל אורך שנותיי בבניין זה ומתוך אמונה ברורה בצדקת דרכנו, אני קורא לכל הסיעות הציוניות להצביע בעד".

כזכור, ההצעה עברה במליאה על חודו של קול בקריאה טרומית. זאת בעקבות הצבעתו של אדלשטיין והצבעת הח"כים החרדים - פרוש, גולדקנופף, אייכלר וטסלר. גם הציונות הדתית, עוצמה יהודית, נעם וישראל ביתנו הצביעו בעד. ש"ס ודגל התורה נעדרו מהמליאה. העבודה המפלגות הערביות ויש עתיד הצביעו נגד.

בליכוד הגיבו: "עוד הטרלה של האופוזיציה שמטרתה לפגוע ביחסינו עם ארה״ב ובהישגים הגדולים של ישראל במערכה. אנחנו מחזקים את ההתיישבות מדי יום במעשים, בתקציבים, בבנייה, בתעשייה ולא בדיבורים. ריבונות אמיתית תושג לא בחוק ראווה לפרוטוקול, אלא בעבודה נכונה בשטח וביצירת התנאים המדיניים המתאימים להכרה בריבונותנו, כפי שנעשה ברמת הגולן ובירושלים".

מוקדם יותר היום כתב יו"ר הקואליציה אופיר כץ לחברי סיעת הליכוד בנוגע להצבעה על החוק: "סוגיית הריבונות חשובה לנו לא פחות מלכל חבר כנסת אחר. ריבונות לא עושים באמצעות חקיקה של אופוזיציה, ובטח לא בתזמון בו אנו פועלים עם חברינו האמריקנים להשגת כל מטרות המלחמה, לרבות פירוק חמאס ופירוזה של עזה. יחד עם זאת, הגיעו אליי בקשות שלא להצביע נגד. לכן, עמדת הסיעה היא לא להצביע בכלל על החוקים שיעלו היום בנושא. העמדה היא בהנחיית ראש הממשלה, והיא מחייבת".