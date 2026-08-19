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עד מקום 80

רגע אחרי הפריימריז: בליכוד נערכים להגשת הרשימה לכנסת

מועמדי הליכוד עד מקום 80 התבקשו להשלים את כתבי ההסכמה למועמדות • ניתן לחתום במשכן הכנסת, בפקס או באופן דיגיטלי | המהלך מגיע מיד לאחר השלמת הפריימריז (פוליטי מדיני)

נתניהו לאחר שהצביע בפריימריז (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

רגע אחרי סיום הפריימריז וקביעת סדר המועמדים, בליכוד כבר עוברים לשלב הבא ונערכים להגשת רשימת המפלגה לכנסת ה-26. מועמדי הליכוד עד מקום 80 התבקשו ביממה הקרובה להשלים את כתבי ההסכמה למועמדות.

במסגרת ההיערכות נמסר למועמדים כי ניתן להגיע לחדר סיעת הליכוד במשכן הכנסת ולחתום על הטפסים באופן ידני. בשל תקופת ההדממה במשכן הכנסת, עד ל-2 בספטמבר הכניסה למשכן לצורך החתימה מתאפשרת לחברי הכנסת ללא יועציהם.

לצד האפשרות להגיע לכנסת, הוצעו למועמדים שתי דרכים נוספות להשלמת ההליך: מילוי וחתימה על הטופס ושליחתו בפקס, או מילוי כתב ההסכמה באופן דיגיטלי באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית.

במסגרת כתב ההסכמה נדרשים המועמדים למלא את פרטיהם האישיים במדויק, ובין היתר לציין באופן מפורט את מקצועם ואת מקום עבודתם הנוכחי. מי שמשלים את ההליך באמצעות הטופס המקוון או בפקס נדרש להעביר גם צילום תעודת זהות וספח.

ממראות הפריימריז (צילום: דוד כהן, פלאש 90)

לאחר השלמת החתימה הדיגיטלית התבקשו המועמדים להעביר לצוות הסיעה העתק או אישור על ביצוע ההליך. במסמכים שנשלחו למועמדים הובהר גם כי מועמדותם לכנסת ה-26 תוגש מטעם "הליכוד - תנועה לאומית ליברלית".

המהלך מגיע מיד לאחר השלמת הבחירות הפנימיות בליכוד, וכחלק מההיערכות הטכנית והמשפטית לקראת הגשת הרשימה הסופית לוועדת הבחירות המרכזית. כזכור, ראש הממשלה נתניהו שוחח עם בכירי הליכוד לאחר פרסום תוצאות הפריימריז, ובירך אותם על הישגיהם.

בליכוד מסרו כי נתניהו מרוצה מאוד מהתוצאות ומהרכב הרשימה החדשה, שמשקפת לדבריהם "התחדשות ושילוב כוחות חדשים בצמרת הרשימה". המנצחים חגגו את הישגיהם והמפלגה כבר מכוונת את המבט לקראת הבחירות הקרובות.
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