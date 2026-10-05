ועדת הבחירות המרכזית ציינה היום (שני) אבן דרך משמעותית בהיערכות לקראת יום הבחירות לכנסת ה-26, עם תחילתו של מבצע הדפסת פתקי ההצבעה שישמשו את אזרחי ישראל.

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, ומ"מ מנכ"ל הוועדה, עו"ד דין ליבנה, סיירו במפעל "אורדע" בקריית גת לצפייה בקווי ההדפסה.

במסגרת המבצע חסר התקדים יודפסו כ-450 מיליון פתקים עבור כ-7.3 מיליון בעלי זכות בחירה. לכל רשימה המתמודדת לכנסת ה-26 יודפסו כ-11.5 מיליון עותקים, שיעמדו לרשות המצביעים ב-12,018 קלפיות ברחבי הארץ.

מפעל "אורדע" בקריית גת, מפעל הדפוס הגדול בישראל, פועל במתכונת מתוגברת כדי לעמוד בלוחות הזמנים הקפדניים. בשל היקפי העבודה האדירים, עבודת הדפוס מתבצעת סביב השעון במתכונת של 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, עד יום הבחירות.

"הפתקים הללו מכאן ישונעו ל-12,018 קלפיות ברחבי הארץ", אמר השופט סולברג במהלך הסיור. "יש לנו 7,336,553 בעלי זכות בחירה. הזמנו לפי מצוות החוק כמספר בעלי זכות בחירה, פלוס 30% שמחייב אותנו החוק, ועוד יותר כדי שנהיה ערוכים לחלוטין".

יו"ר הוועדה הוסיף: "ועדת הבחירות על כל אגפיה שקועה מאוד במלאכה לעשות אותה, ואנו מקווים שהיום הזה אכן יהיה חג בחירות מוצלח".

בוועדת הבחירות המרכזית מדגישים גם את ההיבט הסביבתי של המבצע: בהתאם למדיניות הקיימות של הוועדה, בסיומה של מערכת הבחירות יועברו למיחזור למעלה מ-400 טון של נייר וקרטון.