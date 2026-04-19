השר מיקי זוהר מודה: נחקרתי הבוקר במשטרה - כך הוא הגיב 

שר התרבות והספורט נחקר באזהרה ביחידה הארצית לחקירות הונאה בחשד לעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים במסגרת פרשת השחיתות בהסתדרות.

שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, התייצב הבוקר במשרדי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 לצורך חקירה באזהרה. חקירת השר נערכת במסגרת פרשת השחיתות הנרחבת בהסתדרות, המכונה "יד לוחצת יד", אשר עוסקת בחשדות למנגנון שיטתי של הטבות וקבלת דבר במרמה.

במשטרה בודקים חשדות לפיהם גורמים פוליטיים היו מעורבים בקידום אינטרסים עסקיים ומינויי מקורבים תמורת הטבות פוליטיות וכלכליות. החקירה נגד השר התאפשרה לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה אישרה בתחילת השנה את הפיכת החקירה נגדו לגלויה ואת זימונו לחקירה תחת אזהרה.

עם הגעתו למשרדי המשטרה, מסר השר זוהר כי "הגעתי הבוקר להשיב על כל השאלות ולהפריך את כל הטענות שיעלו. כל ניסיון לקשור אותי למה שמכונה 'פרשת ההסתדרות', במסגרתה נחקרו מאות עדים - לא יצלח וכמובן שאין לי כל קשר לסיפור".

השר הוסיף וציין בגרסתו כי ההיכרות האישית שלו עם המעורבים בפרשה אינה מהווה בסיס לחשד פלילי. לדבריו, "קשרי חברות עם אנשים שונים לא יכולים להפוך אותי לחשוד. אין לי ספק שהתשובות המלאות שאספק יפריכו את הכל ויבהירו שאין לי שום קשר לפרשה".

פרשה זו נחשבת לאחת מתיקי השחיתות הציבורית המשמעותיים ביותר שנחקרו בשנים האחרונות. עד כה נחקרו במסגרתה מאות מעורבים, בהם בכירים בהסתדרות, ראשי רשויות מקומיות ודמויות מפתח במגזר העסקי והפוליטי.