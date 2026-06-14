הדס קליין, עדת התביעה המרכזית בתיק 1000 במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הגישה תלונה במשטרה נגד פעיל הימין מרדכי דוד. על פי הדיווח היום (ראשון) בערוץ I24NEWS, התלונה הוגשה בעקבות אירוע שהתרחש אמש בתל אביב, במהלכו תועד דוד רודף אחרי קליין ברחוב.
לפי הדיווח של הכתבת לי עייש, דוד רדף אחרי קליין ברחוב, צעק לעברה וניסה להתקרב אליה פיזית במהלך האירוע. המשטרה צפויה לבחון את התלונה ואת נסיבות האירוע המדויקות.
אמש, בעקבות דיווחים, פרסם דוד בחשבון ה-X שלו הכחשה נחרצת. "הנבלות כבר התחילו להריץ את השקר הממוצא שתקפתי את הדס קליין ודחפתי אותה ושקיללתי אותה ואת חבריה", כתב. "הם שוכחים שאצלי הכל מצולם מהצד, ורואים איך הם מקללים אותי ואיך באף שלב אני לא נוגע בה".
דוד הוסיף כי "התביעות דיבה בדרך, הם פרסמו שהיא הולכת להגיש תלונה במשטרה שתגיש עד מחר הכל מתועד לא נגעתי בה". לדבריו, התיעוד שברשותו מוכיח כי לא היה מגע פיזי ביניהם.
האירוע הנוכחי מצטרף לשורה ארוכה של תלונות והליכים משפטיים שבהם מעורבת קליין. כזכור, קליין שימשה כעוזרת האישית של המיליארדרים ארנון מילצ'ן וג'יימס פאקר, והיא נחשבת לעדה המרכזית בתיק המתנות.
בעבר הגישה קליין תביעה בסך חמישה מיליון שקלים נגד איש התקשורת אלי ציפורי בגין לשון הרע, לטענתה. על פי כתב התביעה, ציפורי פרסם לא פחות מ-180 פרסומים הקשורים אליה, בהם תיאר אותה ככזו שמשתפת פעולה ב"הפיכה שלטונית" נגד נתניהו.
בנוסף, הוגשו בעבר כתבי אישום נגד גורמים שונים בגין הטרדה והסתה כלפי קליין. בשנת 2024 נעצר תושב חולון בחשד להטרדת קליין ברשת ובחשד להסתה לאלימות נגדה.
מרדכי דוד עצמו נמצא בשבועות האחרונים במרכז סערה ציבורית בעקבות שורת אירועים סוערים. כפי שדווח בכיכר השבת, דוד נחקר לאחרונה באזהרה במשטרה בחשד לביצוע עבירות של הסגת גבול, פגיעה בפרטיות והפרת שלום הציבור.
החשדות נגדו גובשו בעקבות התקרית שבה חסם את נתיב נסיעתו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק, אירוע שזכה לתהודה רחבה ואף עורר דיון ציבורי סוער על גבולות המחאה הלגיטימית. גורמים במערכת אכיפת החוק מסרו כי לדעתם קיימת בתיק תשתית ראייתית מוצקה ומספקת לצורך הגשת כתב אישום נגד הפעיל.
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