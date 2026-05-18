"תשאלי את מי שדיבר": כשרגב התנערה בפומבי מהסולגן של נתניהו

ראיון שהעניקה שרת התחבורה מירי רגב לכאן 11 מעורר גלים ברשת, לאחר שהשרה התנערה באופן פומבי מאחד ממושגי המפתח המרכזיים של המלחמה, אותו טבע ראש הממשלה בנימין נתניהו | בראיון נשאלה רגב על הבטחת "הניצחון המוחלט" והפתיעה כשהשיבה כי אינה יודעת על מה מדובר ושלחה את המראיינת לשאול את מי שדיבר על כך (פוליטי)

שרת התחבורה והביטחון בדרכים מירי רגב העניקה היום (שני) ריאיון לכאן 11 ונשאלה למה התכוונו במונח "הניצחון המוחלט". תשובתה לא הייתה צפויה, ונתפסה בעיני רבים כהתנערות מהסלוגן המזוהה עם .

"אני לא יודעת על מה דיברו על 'ניצחון מוחלט'", אמרה רגב. מיד לאחר מכן הוסיפה השרה למראיינת, מיה ראכלין: "אני יודעת דבר אחד, תשאלי את מי שדיבר ובוודאי יסבירו לך".

המראיינת ביקשה לחדד את המקור לביטוי וציינה בפניה כי מדובר ב"ראש הממשלה נתניהו", אך רגב נמנעה מלהזכיר את שמו, עברה לדבר בלשון רבים והוסיפה: "אני יודעת דבר אחד: אמרנו, שנייה, אמרנו שהמציאות השתנתה ותשתנה, והמציאות השתנתה ותשתנה".

קודם לכן באותו ראיון, התייחסה השרה רגב לסוגיית משך הזמן של הלחימה ולקצב התקדמות המערכה לפירוק יכולותיו של ארגון הטרור חמאס. בדבריה ביקשה להדגיש בפני הצופים כי מיטוט תשתית טרור מבוצרת הוא תהליך ממושך שאינו יכול להסתיים בבת אחת. "אף אחד לא חשב לרגע שאפשר לפרק את החמאס ולחסל את החמאס ביום. אף אחד לא חשב שזה יקרה", הצהירה שרת התחבורה, אך מיהרה להבהיר את המחויבות להמשך הפעילות הביטחונית: "אבל פירוק החמאס מנשקו יקרה, כי מדינת ישראל נמצאת בשלב שהיא חייבת להשלים את המשימה".

התנערותה המפורשת של השרה רגב מהמונח "ניצחון מוחלט" עוררה תהודה רבה, בעיקר לנוכח העובדה שמדובר באחד ממטבעות הלשון המרכזיים ביותר שטבע ראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך המלחמה - ביטוי עליו חזר בהצהרותיו הרשמיות ובנאומיו.

העובדה שדווקא רגב, הנחשבת לאחת השרות המקורבות והנאמנות ביותר לנתניהו בצמרת הליכוד, בחרה שלא לגבות את המונח ואף להפנות את המראיינת לקבלת הסברים ממי שהגה אותו, משקפת את המורכבות ההסברתית והמדינית בדרג המדיני. התבטאות זו מציפה אל פני השטח את הוויכוחים מאחורי הקלעים באשר לדרך הנכונה לתיאום ציפיות מול הציבור הישראלי בנוגע לשלבי ההמשך של המערכה ותוצאותיה בשטח.

