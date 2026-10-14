נתניהו התראיין ונשאל על הקשרים של אוריך עם קטאר; זה מה שהשיב

ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין הערב (רביעי) בתוכנית "שבע עם איילה חסון" בכאן 11, והגיב לראשונה בקולו לתביעת הדיבה שהגיש נגדו ראש השב"כ לשעבר רונן בר. בר האשים את נתניהו בהפצת עלילת דם כאילו ידע על הטבח ב-7 באוקטובר, נמנע מלהזהיר ואף מנע את העברת המידע, תוך שהוא מצרף לתביעתו ציר זמן מפורט של אזהרות שמועדן בחודשים שקדמו לאסון.

בתגובה, הדף נתניהו את ההאשמות וטען כי הערכות המודיעין שקיבל עובר למחדל לא כללו אזהרה ממוקדת לגבי הרצועה. נתניהו ציין כי "כשהם דיברו על זה, זה היה סביב המשבר של הרפורמה המשפטית, והם רצו כל הזמן להגיד שיש סכנה של התלקחות לפעמים או של מלחמת פנים, בינינו, או מלחמה בחזיתות אחרות, אבל הם תמיד החריגו זירה אחת: עזה".

במהלך הריאיון נשאל ראש הממשלה על קשריו של יועצו הקרוב יונתן אוריך עם קטאר, והבהיר כי לא היה בסוד העניינים וכי אוריך לא נחשף למידע מסווג. נתניהו השיב במילה אחת "כלום", והוסיף כי יונתן אוריך לא נכח באף ישיבה ביטחונית. "הוא לא תודרך ביטחונית, כי לא היה לו שום מידע ביטחוני, הוא מחוץ לדלת".

כשנשאל מדוע לא בירר את הנושא מול היועץ עצמו, טען כי עורכי הדין הנחו אותו להימנע מכך בשל מגבלות משפטיות. נתניהו תקף את עצם החקירה בעניינו של אוריך וטען כי "היה שופט ואמר אין פה שום דבר ביטחוני", תוך שהוא מוסיף כי עשו לו "עוול נורא" וכי זה "הכול פוליטי וציד פוליטי", בדיוק כמו המשפט המתנהל נגדו.

בהתייחסו לסוגיית הקמת ועדת חקירה לאירועי 7 באוקטובר, דחה נתניהו את האפשרות להקמת ועדת בדיקה ממשלתית מתוך הבנה שחלק מהציבור היה דוחה אותה על הסף. במקביל פסל נתניהו על הסף גם הקמת ועדת חקירה ממלכתית, כשהוא טוען כי היא "הכול חוץ מממלכתית".

נתניהו נימק את התנגדותו בכך שמדובר בפועל בוועדה שמובילה מערכת המשפט בראשות נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, "שיש לו השקפות פוליטיות ברורות". נתניהו ציין כי המודל הראוי בעיניו הוא זה שיושם בארצות הברית לאחר פיגועי 11 בספטמבר – ועדה פריטטית שחציה מורכבת מנציגי הקואליציה וחציה מנציגי האופוזיציה, אך ציין כי האופוזיציה לא הסכימה להצעה זו.

בחלקו האחרון של הריאיון התייחס ראש הממשלה למשפטו הפלילי ולעדותו בבית המשפט, והגדיר את הימים הללו כרגע מכריע וסגירת מעגל. האשים כי היו עבירות פליליות בצד של התביעה ושל המשטרה, כשהוא מגדיר את ההליך כולו כציד פוליטי שמטרתו להפיל ראש ממשלה חזק מהימין.

כשנשאל על מעורבותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, אותו מינה בעבר לתפקיד, טען נתניהו כי "לא ידענו עד כמה הוא היה מוחזק ועד היום לא יודעים את כל הסיפור שם", תוך שהוא טוען שמנדלבליט חתם על כתב האישום באמצעות חתימה סרוקה מבלי לקרוא אותו.

לשאלה הישירה של חסון האם הוא מאמין ש"תפרו" לו תיק, השיב נתניהו נחרצות כי הוא לא "חושב" כך – אלא הוא "יודע" כך, והוסיף כי מדובר ב"תפרים גסים שהולכים ונפרמים וכולם רואים את זה".