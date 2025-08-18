נתניהו נערך לבחירות: זה הסקר על מפלגה חדשה שבדק לאחרונה

ברקע פרישת הסיעות החרדיות מהממשלה: ראש הממשלה בנימין נתניהו נערך גם לאפשרות של בחירות מוקדמות, על אף שאינו חפץ בכך ואינו מוביל אליהן בינתיים, ומנסה לסדר את המפה הפוליטית שתרוץ בבחירות הקרובות.

הבוקר (שני) נחשף 'בידיעות אחרונות' כי נתניהו הגביר את הפגישות הפוליטיות עם מקורביו ובהם דן בצעדים פרקטיים לחיזוק הגוש. לפי הדיווח, סידור הגוש הוא אחד הנושאים שטורדים את מנוחתו.

בין היתר מנסה נתניהו לגרום לכך, לפי הדיווח של אמיר אטינגר, שהציונות הדתית בראשות סמוטריץ ועוצמה יהודית בראשות בן גביר ירוצו במשותף. בדרך כלל נתניהו מציע באיחודים מסוג זה שריון בליכוד לאחד מאנשי המפלגה הגדולה יותר. הפעם יהיה קשה לו יותר לבצע זאת בשל חשש בליכוד נוכח הסקרים שהרשימה תצטמצם.

נתניהו, לפי הדיווח, הביע חשש גם ממפלגה של אבי מעוז, שתבזוז קולות מימין לליכוד.

בסביבת סמוטריץ' מוטרדים מאוד בעקבות הפגישה הלילית עם נתניהו יוני גבאי | 07:02

בנוסף, דווח כי ראש הממשלה בוחן הקמה של מפלגת לוויין - כדי לנגוס בקולות מצביעים שנדדו לבנט או ליברמן. המפלגה לפי תכנונו צפויה להיות בית לימנים שאינם מעוניינים להצביע לליכוד או לסמוטריץ או בן גביר.

על פי הדיווח, המתבסס על גורמים המעורים בפרטים, בוצע סקר בליכוד שבו נבדקה מפלגה בראשות יוסי כהן, עופר וינטר, דדי שמחי ונוספים. אולם הסקרים מראים כי איש מהם אינו מביא תוצאות מספיקות.

מטעם דוברות הליכוד נמסר לידיעות אחרונות: "ראש הממשלה עוסק בהמשך שינוי המציאות הביטחונית של מדינת ישראל, הכרעת חמאס והשבת כלל החטופים הביתה".