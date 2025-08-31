בפתח ישיבת הממשלה, שהתכנסה היום (ראשון) במתחם מאובטח וחסוי בשל האיומים ברקע רצף החיסולים בתימן ובעזה, התייחס ראש הממשלה למבצע החזרת שני החטופים החללים בסוף השבוע, למבצע לכיבוש העיר עזה - וגם עקץ את חמאס אחרי חיסול אבו עוביידה. 'כיכר השבת' מגיש לצפייה את הדברים המלאים.

״אלה ימים של הישגים גדולים, אבל הם גם מאתגרים מאוד", אמר נתניהו. "במבצע של השב"כ וצה"ל אנחנו הצלחנו להחזיר לישראל שניים מחטופינו החללים, להביא אותם לקבר ישראל. אני מדבר על עידן שתיוי ואילן וייס, זכרונם לברכה. הם שני גיבורים. שניהם פעלו לנסות לחלץ ולהציל.

שתיוי היה בנובה, והוא פעל. הוא היה יכול לחלץ את עצמו, אבל הוא הלך וחילץ וחזר וחילץ, ואחר כך נורה בגבו. "אילן וייס, היה בן 56, יצא מביתו בבוקר ההתקפה הנוראה, הוא היה חבר בצח"י, צוות ההגנה. הוא רץ לנשקייה, ניסה לחלץ נשק – ושם נרצח. הגופות של שניהם נחטפו לעזה. אנחנו פעלנו במאמץ של חודשים כדי להביא אותם, וזה הצליח.

"אתמול שוחחתי עם המשפחות שלהם, ומסרתי להן את התנחומים שלנו בשם כל ממשלת ישראל ואזרחי ישראל. המבצע הזה מבטא את המחויבות שלנו להחזיר את כל חטופינו. אני מזכיר לכם שעד היום השבנו 207, מהם 148 חטופים חיים. אנחנו נחזיר את כולם – החיים והחללים כאחד".

נתניהו הוסיף: "הקבינט החליט בנושא - הכרעת החמאס ושחרור כל חטופינו, במאמץ גדול, וצה"ל כבר התחיל להוציא את ההחלטה הזאת אל הפועל. אני מבקש להביע את ההערכה שלי לחיילי המילואים והסדיר שנערכים למשימת השחרור וההכרעה".

בשלב הזה התייחס לניסיון החיסול של אבו עוביידה: "במבצע משותף נוסף, השב"כ וצה"ל תקפו את דובר החמאס, דובר ארגון הרשע הרצחני, אבו עוביידה. אנחנו עדיין לא יודעים את התוצאה הסופית, אני מקווה שהוא כבר לא איתנו, אבל אני שם לב שאין מי שידברר את השאלה הזאת בצד של החמאס. אז שעות וימים בוודאי יגידו את מה שהם יגידו".

בהמשך התייחס נתניהו לאיום החות'י: "מזה זמן אני מבטיח לכם, ולאזרחי ישראל גם כן, שהחות'ים ישלמו מחירים כבדים מאוד על התוקפנות שלהם נגד מדינת ישראל. ביום חמישי האחרון אני הוריתי לצה״ל לתקוף את ממשלת הטרור שלהם בתימן.

"חיל האוויר תקף את כינוס בכירי משטר הטרור בצנעא. הם באותו זמן צפו בנאום של מנהיג החות'ים, עבד אל-מלכ אל-חות׳י. אל-חות'י נוהג להבטיח בכל נאום כזה שהוא יכה את ישראל, שהוא ישמיד את ישראל. הם חרטו את זה על הדגל שלהם. אז ההבטחה הזאת לא תתממש, אבל ההבטחה שלנו להכות את משטר הטרור ביתר שאת, היא מתממשת – ועוד איך היא מתממשת.

"במכה קטלנית, צה״ל חיסל את רוב הממשלה של החות׳ים ובכירים נוספים מהדרג הצבאי. ואני מזכיר לכם גם שקואליציה שלמה של מדינות העולם פעלו נגדם. אבל אנחנו עושים מה שאף אחד לא עשה לפנינו, וזוהי רק ההתחלה של מכת הבכירים בצנעא - אנחנו נגיע לכולם".

ראש הממשלה חתם: "אני מזכיר לכם דבר נוסף ואחרון – רק לפני חודשיים אנחנו הכינו בראש הנחש, וביצענו מבצע שיירשם לדורות של הסרת איום קיומי מעלינו, שוב – בדרך ששום מדינה לא עשתה לפנינו. אנחנו מאז מכים בשאריות הציר באופן שיטתי, יום אחר יום, זירה אחר זירה. יחד נמשיך לעשות בכל החזיתות, ובעזרת ה׳ - יחד נמשיך לנצח״.