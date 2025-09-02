ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה היום לחיילי צה"ל ולחיילי המילואים, במסר אישי ומרגש שהדגיש את ההערכה העמוקה שלו למאמץ ולמחיר האישי שהשילמו החיילים ומשפחותיהם.

"אני רוצה לחזק ולהביע הערכה עמוקה לכם, חיילי צה״ל וחיילי המילואים והמשפחות שלכם", אמר נתניהו. "אני יודע ששילמתם מחיר יקר – גם בעבודה, גם בלימודים, גם בבית".

נתניהו התייחס לאירועי השבעה באוקטובר ולפעולות החמאס: "אנחנו לא שוכחים לרגע את מה שעשו לנו – את הראשים שערפו, את הנשים שאנסו, את התינוקות ששרפו, ואת החטופים שלקחו למנהרות בעזה. אנחנו פועלים להחזיר אותם".

בנוגע למבצעי צה"ל, ציין ראש הממשלה: "אנחנו פועלים להכריע את החמאס, אבל בדרך חוללנו יחד נפלאות – שברנו את הציר האיראני גם בעזה, גם בלבנון מול החיזבאללה, גם מול משטר אסד, וגם מול איראן, שהסכנה הקיומית שלה הוסרה. עכשיו גם מול החות'ים – אך מה שהתחיל בעזה חייב להסתיים בעזה".

נתניהו הדגיש את הקושי שבקבלת החלטות במהלך המלחמה: "לכל אורך המלחמה קיבלנו החלטות קשות מאוד, שאיש לא האמין שנוכל ליישם. אבל יישמנו אותן משום שאתם נתתם לנו את הכוח לקדם את מדינת ישראל לקראת ניצחון גורף".

בסיום המסר, פנה נתניהו שוב לחיילים בחיזוק: "אני מאמין בכם, אני סומך עליכם, וכל העם מחבק אתכם. בעזרת ה׳ – יחד ננצח".