נתניהו מהדק אחיזה: הקרב הגורלי על רשימת הליכוד

נתניהו ( צילום: פלאש 90 )

מסדרונות הליכוד צפויים להיות רוויים במתח מיוחד מחר (ראשון), כאשר ראש הממשלה בנימין נתניהו יגיע אישית לדיון בוועדת החוקה של המפלגה. על הפרק עומדת שאלה קריטית שתקבע את גורלם הפוליטי של עשרות חברי כנסת מכהנים: איך תיבנה רשימת הליכוד לבחירות הבאות.

חיים ביבס ( צילום: אבשלום ששוני/פלאש 90 )

יום של חרדה פוליטית

הנוכחות האישית של ראש הממשלה בדיון מחר היא איתות ברור לכל חברי המפלגה: נתניהו לא מתכוון להשאיר את גורל הרשימה למקרה או לתהליכים דמוקרטיים בלתי מבוקרים. עבור חברי הכנסת המכהנים, מדובר ביום של חרדה פוליטית אמיתית.

כל שינוי בשיטת הבחירה עלול להיות ההבדל בין מקום ריאלי ברשימה לבין יציאה מהחיים הפוליטיים. בימים האחרונים כבר ראינו את השלכות הלחץ הפנימי במפלגה: חבר הכנסת דן אילוז הודיע על פרישתו מהתמודדות בפריימריז, לאחר שהפך לקול בודד נגד חוק הפטור מגיוס וחוק יסוד לימוד תורה.

השאלה המרכזית שתוכרע מחר היא אם המפלגה תצעד לקראת רשימה "מסודרת" מלמעלה, שבה נתניהו והנהגה קרובה אליו יקבעו את הסדר, או שיינתן לחברי המפלגה להכריע בפריימריז – גם אם עם שריונים משמעותיים לראש הממשלה. התשובה תעצב לא רק את פני הרשימה, אלא גם את מאזן הכוחות הפנימי בליכוד לשנים הבאות.