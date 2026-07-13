נתניהו ( צילום: פלאש 90 )

שורת חברי כנסת מהליכוד העידו כי קיבלו היום (שני) שיחות טלפון ממקורבים לראש הממשלה בנימין נתניהו, שביקשו מהם לפרוש מהפריימריז בתמורה לקבלת תפקידים. כך פורסם היום בכאן חדשות. בליכוד בחרו שלא להגיב על הדברים.

בינתיים דווח על שינוי של הרגע האחרון: ישיבת ועדת החוקה של הליכוד לא תתקיים בלשכת ראש הממשלה כפי שתוכנן, אלא במלון “קינג דיוויד” בירושלים, בשעה 15:00. הפניות לחברי הכנסת כפי שדווח בכאן חדשות, מגיעות בעיתוי קריטי, כאשר המפלגה נמצאת בעיצומו של מאבק פנימי סוער על שיטת הבחירות לרשימה. על פי הדיווחים, נתניהו מקדם מתווה המבוסס על "מסלול משולב" - שילוב של פריימריז, ועדה מסדרת ושריונים, שיעניק לו שליטה משמעותית על הרכב הרשימה. שיקלי: "בין שישה לשמונה שריונים" איראן מציגה: נתניהו וטראמפ בוכים על קברו של לינדזי | "התכוננו למוות פתאומי" ישראל גראדווהל | 09:44 בלי מיליונים ועם לב ענק: ההון הצנוע שהותיר אחריו לינדזי גרהאם דני שפיץ | 14:01 שר התפוצות עמיחי שיקלי מהליכוד אמר הבוקר בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' על השיח בליכוד בנוגע לאפשרות של ביטול הפריימריז או שינוי של השיטה הדמוקרטית לבחירת רשימת המפלגה: "אני מקווה מאוד שתימצא נקודת האיזון בין הצורך להביא מספר מועמדים חדשים, דם חדש, ולחזק ברוח, בכיוון שראש המפלגה רוצה לחזק את התנועה". "אני לא חושב שזה יילך לעשרה שיריונים, אני מעריך שיהיו בין שישה לבין שמונה שריונים ויהיו פריימריז, זו הערכתי האישית", הוסיף שיקלי. "זו מפלגה אמיתית עם שטח אמיתי, ולכן צריך לתת את המקום ואת הכבוד לאנשים שהם בעצם הלב של התנועה, המתפקדים".

פריימריז הליכוד , המחשה ( צילום: יהודה ג. כיכר השבת )

ביטן מגיש עתירה למניעת ביטול הפריימריז

בחודש שעבר, חבר הכנסת דוד ביטן הגיש עתירה לבית הדין של הליכוד, בדרישה למנוע את ביטול הבחירות המקדימות והחלפתן בוועדה מסדרת. "אי אפשר לשלול מעשרות אלפי המתפקדים את זכותם לבחור את נציגיהם לכנסת חודש לפני הפריימריז ולשנות את כללי המשחק תוך כדי המשחק", נכתב בעתירה.

לפי הצעתו של ביטן, יתקיימו פריימריז מלאים בליכוד וראש הממשלה יקבל שלושה שריונים בין 30 הראשונים וחמישה בסך הכול עד המקום ה-50. בנוסף, תשעה נציגי מחוזות ייבחרו ישירות על ידי המתפקדים בכל מחוז, ולא באמצעות מנגנון מפלגתי מצומצם.

הצעת ביטן מגיעה על רקע מתיחות שיא בסיעה וסבב פגישות צפוף שמקיים נתניהו עם שרים וחברי כנסת בלשכתו. נתניהו מבקש לרכך את ההתנגדויות בליכוד ולמנוע מרד פנימי או הצבעות נגד עמדת הקואליציה בימים הספורים שנותרו עד לפיזור הרשמי של הכנסת ב-17 ביולי.

חיים ביבס ( צילום: אבשלום ששוני/פלאש 90 )

הצעת נתניהו: מסלול משולש

בווינט פורסם, כי לפי הצעת ראש הממשלה, שניתנה לוועדת החוקה של הליכוד בראשות השר חיים כץ, הרשימה לכנסת הבאה תיבחר במסלול משולב.

ההצעה מדברת על שליש מהנציגים ייבחרו בפריימריז בשיטה הנהוגה כיום בליכוד, שליש נוסף ייבחר על ידי ועדה מסדרת, ושליש ייקבע על ידי ראש הממשלה.

נציגי המחוזות, כך על פי הדיווח, ייבחרו בפריימריז של המתפקדים במחוז, אך מיקומם ברשימה ייקבע לפי שני הפרמטרים הבאים: מספר המתפקדים ומספר המצביעים.

"שיטת השילוש" אמורה להבטיח את הרשימה הטובה עבור נתניהו, ולתקן את הפגמים שהיו בפריימריז האחרונים.

הצעה נוספת, שמקובלת על ראש הממשלה היא ועדה מסדרת שתקבע את מיקום השרים וחברי הכנסת, בזמן שהפריימריז יהיה רק לנציגי המחוזות ולמשבצות הבטחת הייצוג.