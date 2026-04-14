ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש להקליט מראש את כל טקסי ימי הזיכרון והעצמאות שייערכו בשבוע הבא. כך לפי דיווח של מיכאל שמש שפורסם הערב (שלישי) במהדורת 'כאן חדשות'.

הבקשה החריגה מגיעה על רקע מה שמוגדר במערכת הביטחון כ"חשש לפגיעה פוטנציאלית" במהלך האירועים הממלכתיים.

על פי התוכנית המסתמנת, לצד ההקלטות שיוכנו מראש, תישמר האופציה לקיים את הטקסים בשידור חי, כאשר ההחלטה הסופית תתקבל בהתאם לנסיבות הביטחוניות בכל רגע נתון.

עוד דווח כי הערב צפויים גורמי הביטחון לקיים הערכת מצב מיוחדת כדי לבחון את ההיערכות לטקסים ואת יישום הנחיית ראש הממשלה.

הדיווח על הקלטת הטקסים מצטרף להתרחשות שהייתה מוקדם יותר היום סביב טקס הנחת הזרים הממלכתי ליום השואה. לפי הפרסום בכאן חדשות, ראש הממשלה ביטל את השתתפותו באירוע בשל חשש ביטחוני לחייו, אולם ברגע האחרון חזר בו והגיע ליד ושם. מלשכת ראש הממשלה הבהירו בהמשך כי ההשתתפות התאפשרה לאור העובדה שמדובר היה בטקס קצר מאוד, מה שאפשר את אבטחו באופן מיטבי למרות ההתרעות.

החששות הביטחוניים הללו אינם מקריים, והם נתמכים בחוות דעת חסויה של השב"כ שהוגשה לאחרונה לבית המשפט. כפי שדווח בחדשות 13, חוות הדעת קובעת כי קיימת מניעה ביטחונית ממשית להתייצבותו של נתניהו לעדות במשפטו בעת הזו. בשירות הביטחון הכללי מסבירים כי חשיפת מיקומו של ראש הממשלה במקומות קבועים וידועים מראש מהווה סכנה של ממש, שכן קיים חשש שגורמים איראניים ינסו לנצל את המידע כדי להוציא אל הפועל ניסיון פגיעה. המסמך הסודי, שהועבר בהוראת ראש השירות דוד זיני, מדגיש כי בתקופת המתיחות מול איראן, רמת האיום על ראש הממשלה מחייבת משנה זהירות ושינוי בדפוסי ההתנהלות הציבורית שלו.