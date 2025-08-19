"חלש, בגד ונטש": נתניהו בתגובה חריפה לביטול האישור לרוטמן 

ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף היום (שלישי) בחריפות רבה את ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי, ברקע סירוב אוסטרליה להכניס את ח"כ שמחה רוטמן לשטחה וברקע התגובה של אוסטרליה לביטול אשרות השהייה לנציגיהם ברשות הפלסטינית על ידי ישראל.

בחשבון ה-X הרשמי של ראש ממשלת ישראל, נמסר מנתניהו: "ההיסטוריה תזכור את אלבניז בזכות מה שהוא: פוליטיקאי חלש, שבגד בישראל ונטש את יהודי אוסטרליה".

כזכור, אתמול בוטלה במפתיע, שעות לפני שעלה למטוס, ויזת הכניסה של ח"כ שמחה רוטמן מהציונות הדתית לאוסטרליה. הוא היה אמור להגיע למדינה כדי לשאת דברים באירוע של הקהילה היהודית. הנימוק שניתן לביטול: "מפיץ מסרים של שנאה ופילוג".

"הוזמנתי על ידי הקהילה באוסטרליה עקב מתקפות אנטישמיות על בתי כנסת ותחושה קשה בקרב הקהילה של התנכרות ועוינות", מסר רוטמן אחרי סירוב הכנסתו למדינה. לדבריו, "החלטתה של ממשלת אוסטרליה לשלול ממני את האפשרות להגיע ולדבר עם בני עמי, בשל הבעת עמדות פשוטות וברורות, היא אנטישמיות ברורה ובוטה הנותנת רוח גבית לטרור. יהודי אוסטרליה מותקפים על ידי ג'יהדיסטים ובמסגדי אוסטרליה מסיתים לרצח יהודים ולהשמדת ישראל, אולם הבעת עמדות שהכנסת בישראל אימצה ברוב של כשני שליש מהווה מבחינת ממשלת אוסטרליה התרסה והתססה".

הוא הוסיף: "ההחלטה האנטישמית הזו אינה מכוונת נגדי. היא מכוונת נגד הקהילה היהודית באוסטרליה, נגד מדינת ישראל ונגד עם ישראל. מדינת ישראל למדה ב 7 באוקטובר את המחיר הקשה של הכניעה של הטרור - ממשלת אוסטרליה עדיין לא למדה את הלקח הזה והמחירים שישולמו על כך יהיו כבדים. מדינת ישראל חייבת ללמד את העולם כולו כיצד לא נכנעים לטרור. אני לא אירתע, ואמשיך להשמיע את קולו הגאה של העם היהודי בכל מקום שבו אהיה".

אתמול הודיע שר החוץ, גדעון סער, על שלילת אשרות השהייה של נציגי אוסטרליה לרשות הפלסטינית. ההחלטה נובעת, לפי דבריו, מהכרה אוסטרליה במדינה פלסטינית ומהסירוב של ממשלתה להעניק אשרות כניסה לאישים ישראלים, בהם שרת המשפטים לשעבר איילת שקד וחבר הכנסת שמחה רוטמן.

בנוסף, הנחה סער את שגרירות ישראל בקנברה לבחון בקפידה כל בקשת אשרה אוסטרלית לכניסה לישראל. סער הצהיר כי במקום להתמודד עם גל האנטישמיות באוסטרליה, הממשל המקומי בחר להאשים את ביקורי הישראלים ולבנות סכסוך עם הציבור המוסלמי, דבר שמלבה את השנאה כלפי יהודים. בעקבות כך, הוא הודיע על פעולות נוספות מעבר לשלילת האשרות.