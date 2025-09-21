נתניהו: נאבק מול תעמולת השקר, בקרוב העולם ישמע מאיתנו | צפו

נתניהו בישיבת הממשלה, היום ( צילום: רועי אברהם/ לע״מ, סאונד: ניר שרף/ לע״מ )

רגע לפני ראש השנה: ראש הממשלה בנימין נתניהו פתח היום (ראשון) את ישיבת הממשלה והתייחס למגעים עם סוריה. הוא הזכיר את נסיעתו לעצרת האו"ם, ברקע הבליץ בעולם להכרה במדינה פלסטינית - ואמר כי זהו מאבק שהממשלה תוביל בימים הקרובים.

״חבריי השרים, וחברותיי השרות", פתח נתניהו. "ראשית אני רוצה לאחל בשמכם שנה טובה וחג שמח לכל בית ישראל. אני רוצה לברך אתכם אישית, בשמי ובשם רעייתי שרה, את בני המשפחות שלכם לשנה טובה ומבורכת. שנה של אחדות למדינת ישראל, ושנה של ניצחון למדינת ישראל. "אנחנו לפני ערב ראש השנה. בשנה החולפת הגענו להישגים כבירים, היסטוריים. בראש ובראשונה להישג ההיסטורי שמבטיח את המשך קיומה של מדינת ישראל ומכאן המשך קיומו של העם היהודי". נתניהו המשיך: "במשך 12 ימים, היינו פיזית בבירא עמיקתא. אבל יצאנו במבצע 'עם כלביא' לאיגרא רמא. אין בזה שום הפרזה. מעל לכל הרחקנו מעל ראשנו את איום פצצות האטום האיראניות שנועדו להשמיד אותנו, ואת האיום של עשרות אלפי טילים בליסטיים שאיראן תכננה לייצר תוך שנים אחדות. בנוסף, פגענו בכל חלקי הציר האיראני בלבנון, בסוריה, בתימן, בעזה, גם באיראן עצמה. נתניהו משיב אש ומבטיח נקמה: "המענה יגיע בשובי מארצות הברית - תמתינו" ב. ניסני | 18:53 "אנחנו ממשיכים בתנופה חזקה במערכה להכרעה הסופית של חמאס ולהשבת כל חטופינו. אנחנו מחזקים את חיילינו הגיבורים שבלי הקרבתם, נחישותם ודבקותם במשימה, לא היינו משיגים את ההישגים הגדולים שהשגנו".

( צילום: מעיין טואף/ לע״מ )

ראש הממשלה הוסיף: "במוצאי ראש השנה אני אצא לעצרת האו"ם, ומיד לאחר מכן אפגש עם ידידנו הנשיא טראמפ. באו"ם אני אציג את האמת. זו האמת של ישראל, אבל היא האמת האובייקטיבית במאבק הצודק שלנו מול כוחות הרשע, ואת החזון שלנו לשלום אמיתי - שלום מתוך עוצמה.

"הניצחונות שלנו בלבנון מול חיזבאללה פתחו צוהר לאפשרות שלא הייתה אפילו מדומיינת לפני המבצעים האחרונים והפעולה שלנו, וזה אפשרות של שלום עם שכנותינו מצפון. אנחנו מקיימים מגעים עם הסורים, יש התקדמות מסוימת, אבל עוד חזון למועד. בכל מקרה, הדיונים הללו, וכן המגעים עם לבנון, לא היו אפשריים ללא הניצחונות המוחצים שלנו בחזית הצפון וגם בחזיתות אחרות".

לדברי נתניהו, "אנחנו נצטרך להיאבק גם באו"ם וגם בכל הזירות האחרות מול התעמולה השקרית נגדנו והקריאות להקמת מדינה פלסטינית שתסכן את קיומנו ותהווה פרס אבסורדי לטרור. הקהילה הבינלאומית תשמע מאיתנו בעניין הזה בימים הקרובים. לאחר העצרת אפגש עם ידידי הנשיא טראמפ. זו תהיה הפעם הרביעית שאני נפגש איתו מאז תחילת כהונתו השנייה, יותר מכל מנהיג אחר בעולם. ויש לנו הרבה על מה לדון".

נתניהו חתם: "ידידיי השרים,בעקבות המכות הקשות שהנחתנו על אויבינו, הצלחנו להחזיר את רוב תושבי הצפון והדרום לבתיהם. הממשלה תאשר היום כמה החלטות חשובות: קודם כל את התוכנית הממשלתית הרב-שנתית לשיקום וצמיחה של יישובי הצפון, ואת קידום הפעילות העסקית שם. ההחלטות האלה באות כתוספת לפעולות שכבר נעשו במיליארדים רבים, ואני רוצה להודות לשר אלקין ולשר האוצר וצוותו על העבודה המסורה והחשובה. גם שר החינוך, ויש עוד.

"בנוסף, אנחנו נאשר היום החלטה להקמת מטה לאומי מיוחד לבינה מלאכותית. המטה הזה יוקם במשרד ראש הממשלה, והוא בא בעקבות המלצות של ועדת נגל. אני מעריך מאוד את העבודה החשובה של יעקב נגל וצוותו עשו בנושא, וגם את עבודתו של שר האוצר וצוותו לאפשר את הקמת המטה.

"התפקיד של המטה יהיה להאיץ את תחום הבינה המלאכותית ולהפוך את ישראל לאחת המדינות המובילות בעולם בתחום הזה, בדיוק כמו שעשינו בסייבר ובתחומים אחרים. זה מפתח לשמירת עליונותו הכלכלית, הביטחונית, ואני מוסיף - גם התודעתית.

אנחנו במאבקים לא פשוטים בתחומים הללו ויש לנו יתרון יחסי שהמטה הזה אמור לפתח, יחד עם העבודה שנעשית בזרועות הביטחון. שוב אני מבקש לאחל לכולכם שנה טובה, ושתהיה עבודה פוריה כדי להבטיח את נצח ישראל - לא פחות״.