ראש הממשלה בנימין נתניהו יקיים מחר דיון גורלי, שעשוי לשנות את פני המזרח התיכון בשנים הבאות. על הפרק: אישור "שלב ב'" במתווה טראמפ או חזרה למערכה צבאית רחבה.
במערכת הביטחון כבר השלימו את גיבוש התוכניות הסדורות לכל תרחיש, מתוך הבנה שההחלטה תשפיע ישירות על יתר זירות הלחימה ועל ביקורו המתוכנן של נתניהו בוושינגטון.
החלופות: הסדר בינלאומי או כניסה קרקעית מחודשת
במהלך הדיון, יציג צה"ל את המשמעויות המבצעיות של שתי הדרכים:
מתווה טראמפ: פתיחת מעבר רפיח, הכנסת כוח רב-לאומי לפירוק חמאס מנשקו והתנעת תהליכי שיקום אזרחיים.
חידוש הלחימה: היערכות מחודשת של הכוחות בתוך הרצועה למיטוט שרידי שלטון חמאס, ללא הסתמכות על גורמים בינלאומיים.
גורמים ביטחוניים הבהירו כי דרישת הסף לכל התקדמות נותרה השבתו לקבורה של החטוף רן גואילי ז"ל.
על המפה: עזה מחולקת לשלושה צבעים
במקביל לדיונים בירושלים, חמאס פרסם מפות חדשות המעידות על המציאות המשתנה בשטח. על פי נתוני הארגון, הרצועה מחולקת כעת לשלוש גזרות:
האזור הצהוב (200 קמ"ר): שליטה ישראלית מלאה.האזור הירוק (132 קמ"ר): אזורי שליטה של חמאס.האזור האדום (34 קמ"ר): "שטחי אש" שבהם כל תנועה נענית בירי, המהווים חיץ ביטחוני שהתרחב משמעותית.
0 תגובות