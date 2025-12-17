לקראת הביקור בוושינגטון איך ממשיכים מכאן? - נתניהו יכריע בין המשך מתווה טראמפ לחידוש הלחימה דיון הכרעה אצל ראש הממשלה: ישראל תבחר מחר בין שלב ב' במתווה טראמפ לחידוש הלחימה בעזה. במקביל, חמאס פרסם מפות המציגות את חלוקת הרצועה לשלושה אזורי שליטה ואש (פוליטי, מדיני)

יג יוני גבאי כיכר השבת | 08:25