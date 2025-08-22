סקר: הליכוד נחלש, בנט מתחזק – וגנץ לא עובר את אחוז החסימה

סקר חדש שפורסם הבוקר (שישי) בעיתון "מעריב", שנערך על ידי מכון "לזר מחקרים" בראשות ד"ר מנחם לזר בשיתוף Panel4All, מצביע על טלטלה במערכת הפוליטית: הליכוד ממשיך להיחלש, נפתלי בנט מתחזק – ואילו בני גנץ מתרסק עד כדי אי-כניסה לכנסת בתרחישים מסוימים.

מפלגה בראשות נפתלי בנט מקבלת 26 מנדטים – עלייה של שניים לעומת השבוע שעבר. הליכוד בראשות בנימין נתניהו נחלש לשפל של 21 מנדטים. הדמוקרטים בראשות יאיר גולן מתחזקים ל-12 מנדטים אחרי 10 בלבד בשבוע שעבר.

ישראל ביתנו שומרת על כוחה עם 11 מנדטים, יש עתיד עם 10, ש"ס עם 8, יהדות התורה ועוצמה יהודית עם 7 כל אחת, רע"מ וחד"ש-תע"ל עם 5 כל אחת, כחול לבן עם 4 והציונות הדתית עם 4.

בסיכום הגושים: האופוזיציה בראשות בנט מגיעה ל-63 מנדטים, הקואליציה הנוכחית נחלשת ל-47 והמפלגות הערביות 10.

בתרחיש שבו מתמודדות בנפרד מפלגות בראשות נפתלי בנט וגדי איזנקוט, בנט מקבל 23 מנדטים ואיזנקוט 10, בעוד הליכוד נותר עם 21. כחול לבן לא עוברת את אחוז החסימה עם 1.9% בלבד. במקרה זה האופוזיציה כולה מגיעה ל-61 מנדטים, הקואליציה ל-48 והמפלגות הערביות ל-11.

בתרחיש נוסף הכולל מפלגה בראשות יועז הנדל, היא זוכה ב-5 מנדטים – רובם על חשבון האופוזיציה – אך הפער בין הגושים נותר דומה: 63 מול 47.

עוד עולה מהסקר כי 62% מהציבור סבורים שלממשלה אין כיום את אמון העם, לעומת 27% בלבד הסבורים שכן. בקרב מצביעי הקואליציה 66% בטוחים כי יש אמון ציבורי אך 23% מהם חושבים שאין.

בנושא החטופים, רוב של 72% תומכים בעסקה לשחרורם – 46% בעסקה מלאה שתסיים את המלחמה ו-26% בעסקה חלקית ודחופה – ורק 18% מתנגדים.

לגבי המחאות, 63% מהציבור מתנגדים לחסימות כבישים, 22% תומכים ו-15% ללא עמדה.

הסקר נערך עבור "מעריב" על ידי מכון "לזר מחקרים" בראשות ד"ר מנחם לזר, בתאריכים 20–21 באוגוסט 2025, בקרב 509 משיבים יהודים וערבים המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל. טעות הדגימה: ±4.4%.