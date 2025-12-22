לפחות חלק מההודעות שנחשפו בציר שבין אלי פלדשטיין לבין שרוליק איינהורן, במסגרת חקירת פרשת "קטארגייט" - הועברו גם ליונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. כך נחשף הערב (שני) בחדשות 12.

בחדשות i24 נחשפו אמש ההתכתבויות בין פלדשטיין, ששימש כדובר לענייני צבא בלשכת ראש הממשלה לשרוליק איינהורן, יועץ הבחירות של הליכוד ובעלי חברת פרספשן, בהם פלדשטיין התגאה בקידום האינטרסים הקטאריים.

פלדשטיין, כך על פי הדיווח, דיבר עם עיתונאים משלל גופי תקשורת, ונתן להם להבין שהמסר יוצא מלשכת ראש ממשלת ישראל, ולא מגרונם של הקטארים.

את אותן הודעות העביר פלדשטיין גם ליונתן אוריך, שחשוד במסגרת הפרשה במסירת ידיעה סודית לקטאר, מגע עם סוכן זר, לקיחת שוחד, מרמה והפרת אמונים והלבנת הון.

על פי הדיווח הזה, אוריך עודכן על החדרת המסרים הפרו-קטאריים, על ידי פלדשטיין, שהציג אותם כ"הישגים".

"אנחנו מבינים שאי אפשר לסמוך יותר על מצרים ובמיוחד על המודיעין המצרי. המצרים עסוקים רק ברווח הכלכלי מהברחות לחמאס", אמר פלדשטיין לאוריך באחד הציטוטים שנחשפו.

עוד הוא כתב לו: "מעכשיו רק קטאר תוביל את המו"מ, לאחר שהוכיחה את עצמה בעסקת החטופים הקודמת".

לאחר החשיפה הערב, יונתן אוריך כתב ברשת X: "לו אני או מישהו מסביבת ראש הממשלה, היה יודע שאלי פלדשטיין מדברר את קטאר בישראל תוך כדי הונאת ענק של עיתונאים - הוא היה עף מהחלון".