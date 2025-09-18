כיכר השבת
טלטלה בקבינט

בן גביר נגד המל"ל: מאבק חם על אישור ביקורי הצלב האדום אצל המחבלים

למרות התנגדות השר לביטחון לאומי ואזהרות גורמי המודיעין ושב"ס, המטה לביטחון לאומי בראשות צחי הנגבי מתכנן להעלות לדיון בקבינט החלטה שתאפשר ביקורים של נציגי הצלב האדום אצל מחבלים שאינם חמאס או ג’יהאד – צעד שנוי במחלוקת שעורר זעם בקרב גורמים פוליטיים וביטחוניים (בארץ, פוליטי)

ישיבת הקבינט | ארכיון (צילום: אבי אוחיון לע"מ)

המטה לביטחון לאומי, בראשות צחי הנגבי, מתכוון להביא הערב (חמישי) לדיון הקבינט המדיני-ביטחוני הצעה שיכולה להצית מחלוקת חריפה: לאפשר ביקורים של נציגי הצלב האדום במחבלים מארגוני טרור שונים שאינם חמאס או ג'יהאד, בהם גם אנשי פת"ח הכלואים בישראל.

המהלך מגיע בעקבות עתירה שהוגשה לבג"ץ על ידי האגודה לזכויות האזרח, אך מתנגש עם עמדתו של השר לביטחון לאומי, , ועמדות שירות בתי הסוהר וגורמי מודיעין. לטענתם, הצעד מסכן את ביטחון המדינה ופוגע במנוף הלחץ מול האויב, במיוחד בשעה שהחטופים בעזה אינם מקבלים ביקורים כלל.

השר בן גביר, מתעקש (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

באם תאושר ההצעה בקבינט, גם הארכי-מחבל מרואן ברגותי עשוי ליהנות ממנה, עובדה שמעוררת ביקורת חריפה מצד גורמים פוליטיים.

השר בן גביר מתכוון להציג בדיון עמדה תקיפה נגד ההצעה, ולדרוש מראש הממשלה ומיתר השרים להתנגד להחלטה. סביבתו תוקפת את המהלך: "זו שערורייה. הוא מקדם כאן כניעה לאויב בזמן שהחטופים שלנו מוחזקים בתת תנאים. זו חרפה", נמסר. בנוסף, הוסיפו כי הם מצפים מראש הממשלה ושרי הקבינט להציג עמוד שדרה ולא להתקפל מול עתירות של ארגוני שמאל קיצוני.

