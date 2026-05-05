שר האוצר סמוטריץ' ( צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

הצהרה מסעירה של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הציתה הבוקר (שלישי) סערה פוליטית, כאשר טען בריאיון ל-103FM כי הקמת ממשלה עם מנסור עבאס מהתנועה האסלאמית "חמורה יותר מטבח השבעה באוקטובר". דבריו עוררו גל תגובות חריפות, בראשן זו של הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט.

"בוודאי שהקמת הממשלה עם מנסור עבאס", השיב סמוטריץ' כשנשאל מה חמור יותר. "טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא ואיום, צריך לתחקר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי. שוב, הקונספציה ארוכת השנים של 30 ו-40 שנה ואני לא הייתי חלק ממנה, אני זעקתי נגדה שכולם בתקשורת קראו לי הזוי". כשהמראיין חזר ושאל האם אכן הקמת ממשלה עם עבאס חמורה יותר מהטבח, הבהיר סמוטריץ': "בוודאי, זה מזיד, הרבה יותר נורא משוגג, מי שבמודע מכר את מדינת ישראל לאויביה, והתנועה האסלאמית היא אויבת, תנועת אחות של חמאס, ושיעבד את המדינה לאויביה". איזנקוט תוקף בחריפות: "מבייש את הציבור" הרכב החדש של ליברמן לא שלל ישיבה עם נתניהו ובמפלגה מיהרו להבהיר ישי כהן | 10:32 עם כל הבכירים | תיעוד נרחב מיום ההולדת 50 לשר איתמר בן גביר איציק אוחנה | 03.05.26 הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט הגיב בחריפות לדברי שר האוצר. "סמוטריץ׳ באמת חושב שהיום שבו גבולות ישראל נפרצו, שטחי ישראל נכבשו, אזרחיות ואזרחים נטבחו בבתיהם ונחטפו חיים או מחוללים במשמרת שלו ותחת אחריותו - יהפכו להיות עוד כלי בקמפיין נטול הבושה שלו ושל ממשלת ישראל", כתב איזנקוט.

הגדר הפרוצה בשביעי באוקטובר ( צילום: פלאש Abed Rahim Khatib/Flash90 )

"אין ישראלי או ישראלית, אין יהודים שישכחו את היום הזה. אין בינינו מי שלא איבדו חלק מהם במלחמה הזאת. בצלאל, אתה מבייש את הציבור שנשלחת לייצג", המשיך הרמטכ"ל לשעבר בתגובתו החריפה.

איזנקוט הוסיף והאשים: "אם הייתם נשמעים לאזהרות של אנשי מקצוע ובעלי ניסיון, אפילו ממשלה כושלת כשלכם יכלה למנוע את האסון. המחדל החמור בתולדותינו והסרת האחריות הם כתם שלא יימחה מעל המפקדה העליונה של מדינת ישראל, קבינט השבעה באוקטובר. לעולם".

סמוטריץ' מבהיר: "לא מזלזל בטבח"

בתגובה לסערה שעוררו דבריו, פרסם שר האוצר הבהרה. "שיהיה ברור - לכל מי שמנסה לעשות פוליטיקה קטנה על גבם של הנופלים והנרצחים ב-7 באוקטובר - אתם לא מעניינים אותי. מה שכואב לי זה המון אנשים שנפגעים מהעיוות שלכם את דבריי ולהם חשוב לי להבהיר", כתב.

מנסור עבאס ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

לדברי סמוטריץ', השאלה שנשאלה ועליה השיב היתה "מה המעשה הפוליטי החמור יותר - ללכת לממשלה עם חמאס במודע ובמזיד בשל תאוות כבוד ושלטון או ישיבה בממשלה שבמשמרת שלה התרחש טבח נורא שבו חמאס תקפו את מדינת ישראל ורצחו לנו אלפי אנשים".

"אז כן, ללכת ביודעין לממשלה עם חמאס תוך שקרים והונאה וגניבת קולות זה המעשה החמור ביותר שידעה הפוליטיקה הישראלית", הדגיש שר האוצר. "הטבח שביצע חמאס הוא מהנוראים שידענו מאז השואה ואין שום דבר שמשתווה לו. לכם התקשורת - אם אתם מנסים להוציא את דבריי מהקשרם ולזלזל בטבח אתם רשעים ושקרנים".

ח"כ מנסור עבאס הגיב ואמר: "לסמוטריץ' אין כבוד ל-2,100 הנרצחים ולמשפחותיהם, זו אמירה אומללה ולא מוסרית. גם ביום גרוע של ממשלת השינוי, היא עדיפה באלף מונים על ממשלת אסון השבעה באוקטובר של סמוטריץ'.

"‏חיי אדם אינם בעלי ערך בעיניו של סמוטריץ', בדיוק כמו בעיני קיצוניים פנאטיים בכל מקום בעולם. בקרוב נשנה את זה".