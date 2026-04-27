סמוטריץ' הקפיא שוב את כספי הרשות: 'לא נעביר כסף לטרוריסטים'

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' החליט גם החודש שלא להעביר את כספי הסילוקין לרשות הפלסטינית, בהמשך למדיניות שהוא נוקט מזה כשנה. מתוך סכום כולל של למעלה מ-740 מיליון ש"ח, קוזזו כ-590 מיליון ש"ח לצורך תשלום חובות הרשות לחברת החשמל, לתאגידי מים ואיכות סביבה, וכן כספים שהרשות ייעדה להעברה לגורמי טרור.

יתרת הסכום הוקפאה בהתאם למדיניות השר, שלא להעביר כספים לרשות הפלסטינית נוכח פעילותה נגד מדינת ישראל בזירה הבינלאומית ותמיכתה בעידוד טרור. כידוע, הרשות הפלסטינית מעבירה באופן שוטף כספים למחבלים ולמשפחותיהם במסגרת מנגנון pay-for-slay.

חצי מיליארד שקל למחבלים בשנה האחרונה

על פי נתונים שהוצגו בקבינט המדיני ביטחוני בתחילת השבוע, במהלך שנת 2025 העבירה הרשות הפלסטינית בראשות אבו מאזן כחצי מיליארד שקלים למחבלים. מתוך הכספים שהועברו, 395 מיליון ש"ח הועברו כתשלומים למחבלים שנמצאים בבתי הכלא, ו-92 מיליון ש"ח הועברו לבני משפחות מחבלים שנהרגו כשביצעו פיגועים.

עוד דווח לשרי הקבינט כי מחבלים שהשתחררו בעסקאות החטופים האחרונות קיבלו 'מענק מיוחד' מהרשות הפלסטינית. השר אבי דיכטר, ראש השב"כ לשעבר, אמר בדיון: "כל ההצגות של הרשות הפלסטינית לא יועילו – הרי אבו-מאזן אמר בעצמו כי הרשות תמשיך לשלם למשפחות מחבלים עד השקל האחרון".

סמוטריץ': 'לא נעביר כספים לטרוריסטים'

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מסר בעקבות ההחלטה: "לא נעביר כספים שמגיעים בסופו של דבר לטרוריסטים שפוגעים באזרחי ישראל. המדיניות שלנו ברורה: כל שקל שמיועד לעידוד טרור או לפעילות עוינת יקוזז וייעצר".

השר הוסיף: "במקביל, אנחנו פועלים באחריות כדי להבטיח שהכספים יופנו לשמירה על אינטרסים חיוניים של מדינת ישראל. מי שבוחר להילחם במדינת ישראל בזירה הבינלאומית ולתמוך בטרור - יישא במחיר".