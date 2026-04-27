כיכר השבת
המדיניות נמשכת

סמוטריץ' הקפיא שוב את כספי הרשות: 'לא נעביר כסף לטרוריסטים'

שר האוצר הקפיא גם החודש את כספי הסילוקין לרשות הפלסטינית • מתוך 740 מיליון ש"ח, קוזזו כ-590 מיליון ש"ח לתשלום חובות ולמניעת העברות לטרור | המדיניות נמשכת כשנה (פוליטי מדיני)

אבו מאזן (צילום: shutterstock)

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' החליט גם החודש שלא להעביר את כספי הסילוקין לרשות הפלסטינית, בהמשך למדיניות שהוא נוקט מזה כשנה. מתוך סכום כולל של למעלה מ-740 מיליון ש"ח, קוזזו כ-590 מיליון ש"ח לצורך תשלום חובות לחברת החשמל, לתאגידי מים ואיכות סביבה, וכן כספים שהרשות ייעדה להעברה לגורמי טרור.

יתרת הסכום הוקפאה בהתאם למדיניות השר, שלא להעביר כספים לרשות הפלסטינית נוכח פעילותה נגד מדינת ישראל בזירה הבינלאומית ותמיכתה בעידוד טרור. כידוע, הרשות הפלסטינית מעבירה באופן שוטף כספים למחבלים ולמשפחותיהם במסגרת מנגנון pay-for-slay.

חצי מיליארד שקל למחבלים בשנה האחרונה

על פי נתונים שהוצגו בקבינט המדיני ביטחוני בתחילת השבוע, במהלך שנת 2025 העבירה הרשות הפלסטינית בראשות אבו מאזן כחצי מיליארד שקלים למחבלים. מתוך הכספים שהועברו, 395 מיליון ש"ח הועברו כתשלומים למחבלים שנמצאים בבתי הכלא, ו-92 מיליון ש"ח הועברו לבני משפחות מחבלים שנהרגו כשביצעו פיגועים.

עוד דווח לשרי הקבינט כי מחבלים שהשתחררו בעסקאות החטופים האחרונות קיבלו 'מענק מיוחד' מהרשות הפלסטינית. השר אבי דיכטר, ראש השב"כ לשעבר, אמר בדיון: "כל ההצגות של הרשות הפלסטינית לא יועילו – הרי אבו-מאזן אמר בעצמו כי הרשות תמשיך לשלם למשפחות מחבלים עד השקל האחרון".

סמוטריץ': 'לא נעביר כספים לטרוריסטים'

שר האוצר מסר בעקבות ההחלטה: "לא נעביר כספים שמגיעים בסופו של דבר לטרוריסטים שפוגעים באזרחי ישראל. המדיניות שלנו ברורה: כל שקל שמיועד לעידוד טרור או לפעילות עוינת יקוזז וייעצר".

השר הוסיף: "במקביל, אנחנו פועלים באחריות כדי להבטיח שהכספים יופנו לשמירה על אינטרסים חיוניים של מדינת ישראל. מי שבוחר להילחם במדינת ישראל בזירה הבינלאומית ולתמוך בטרור - יישא במחיר".

שר האוצר סמוטריץ' (צילום: דוברות)

מדיניות עקבית מזה כשנה

המדיניות של הקפאת כספי הסילוקין לרשות הפלסטינית נמשכת כשנה, ומהווה חלק ממאבק ישראל נגד פעילות הרשות בזירה הבינלאומית ונגד תמיכתה בטרור. הקיזוזים החודשיים כוללים תשלום חובות הרשות לגופים ישראליים שונים, וכן מניעת העברת כספים שמיועדים לתשלומים למחבלים ולמשפחותיהם.

השרה אורית סטרוק אמרה בדיון בקבינט: "כפי שמרדכי חשף בפני אחשוורוש שהמן הוא איש צר ואויב, והאתגר הגדול היה לשכנע את אחשוורוש בעניין הזה – נתניהו צריך לשכנע את הנשיא טראמפ שאבו מאזן הוא איש צר ואויב".

