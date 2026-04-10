כיכר השבת
אובססיה אנטי-ישראלית

ספרד עפה החוצה: התגובה של נתניהו וסער לפגיעה החמורה באינטרס הישראלי

ראש הממשלה ושר החוץ למנוע את המשך השתתפותה של מדריד ב-CMCC | שר החוץ סער: "ספרד איבדה כל יכולת לשמש כגורם מועיל" | ארה"ב עודכנה מראש על המהלך (מדיני)

1תגובות
שר החוץ סער (צילום: דוברות)

ישראל ממשיכה להחריף את הטון המדיני מול מדינות אירופיות המפגינות קו עוין כלפיה. שר החוץ, גדעון סער, החליט היום (שישי) למנוע את המשך השתתפותה של ספרד ב-CMCC – מרכז התיאום האזרחי-צבאי (Civil-Military Coordination Center) הממוקם בקריית גת, אשר הוקם כחלק ממרכיבי תוכנית השלום האזורית של נשיא , דונלד טראמפ.

על פי הודעת משרד החוץ, ההחלטה הדרמטית התקבלה בתיאום מלא עם ראש הממשלה, . הרקע למהלך הוסבר ב"אובססיה האנטי-ישראלית" שמפגינה ממשלת ספרד בראשות פדרו סנצ'ז.

בירושלים טוענים כי מדיניותה של מדריד גורמת לפגיעה חמורה באינטרסים המדיניים והביטחוניים של ישראל, כמו גם באלו של ארצות הברית, במיוחד לאור עמדותיה של ספרד במהלך המלחמה מול איראן.

שר החוץ התייחס להחלטה והסביר את המניעים מאחוריה: "ממשלת סנצ'ז היא בעלת הטיה אנטי-ישראלית כל כך בוטה, עד שהיא איבדה כל יכולת לשמש כגורם מועיל ביישום תוכנית השלום של הנשיא טראמפ, ובמרכז ה-CMCC שפועל במסגרת התוכנית".

ממשרד החוץ נמסר כי הודעה רשמית בהתאם להחלטה כבר הועברה לידי שלטונות ספרד. כמו כן, הודגש כי הממשל האמריקני עודכן מראש על כוונתה של ישראל לבצע את המהלך, על מנת להבטיח תיאום מול וושינגטון בנוגע ליוזמת השלום הנשיאותית.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (84%)

לא (16%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
חחח שיעיפו את השגרירות שלהם מישראל
גירוש ספרד

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר