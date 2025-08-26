כיכר השבת
"לעמוד בדרישות החוק"

בדיקת הטבח במסיבת הנובה: המבקר שלח לבכירים טיוטות אזהרה ראשונות

מבקר המדינה מתניהו אנלגמן שלח טיוטות אזהרה ראשונות, בכל הנוגע לטבח השבעה לאוקטובר - ובעיקר סביב האירוע במתחם מסיבת הנובה ברעים | בין מקבלי מכתבי המבקר, בכירים בדרג המדיני, בצה"ל ובמשטרה (חדשות)

מבקר המדינה (צילום: Tomer Neuberg/Flash90)

הסערה ברקע חקירת המבקר נמשכת: על פי הפרסום הערב (שלישי) בחדשות 12, מבקר המדינה אנגלמן שלח טיוטות אזהרה ראשוניות לבכירים בדרג המדיני הצבאי, ובמשטרה בנוגע לחקירת טבח השבעה לאוקטובר, בדגש על חקירת אירוע שהתרחש במסיבה ברעים.

בין הבכירים שקיבלו אזהרה מהמבקר הם: הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי אלוף, ירון פינקלמן - מפקד פיקוד הדרום, אלוף עודד בסיוק, ראש אגף מבצעים, תת-אלוף אבי רוזנפלד, מפקד אוגדת עזה אלוף משנה חיים כהן, מפקד החטיבה הצפונית באוגדת עזה.

בנוסף המבקר החליט לשלוח מכתבי אזהרה גם למפכ"ל המשטרה קובי שבתאי, ולמפקד מחוז הדרום ניצב אמיר כהן, מי שכיהנו בתפקידים בזמן טבח שמחת תורה.

ב התייחסו לידיעה וטענו כי הם "משתפים פעולה באופן מלא עם ביקורת המדינה, כולל בביקורת על מסיבת הנובה. עם זאת בחר מבקר המדינה להסיק מסקנות אישיות כלפי חלק מהמפקדים ללא מפגש איתם ומבלי שנשמעה התייחסותם לסוגיות המועלות על ידי ביקורת המדינה, כמו גם בביקורות נוספות".

ממשרד מבקר המדינה נמסר בתגובה לדברי צה"ל כי המשרד "פועל בדיוק בהתאם למתווה ובהתאם לסמכותו החוקית. כלל המבוקרים נדרשים לעמוד בדרישות החוק ולשתף פעולה עם הביקורת על מנת שזו תוכל לספק תשובות לאזרחי ישראל על המחדל החמור בתולדות המדינה".

