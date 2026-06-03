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מי יהיה המבקר הבא?

דרמה במליאה: הצבעה חוזרת למבקר המדינה; האופוזיציה בהאשמה קשה נגד הליכוד

אלרון קיבל 60 קולות וראבילו 57 בסיבוב הראשון • האופוזיציה טוענת: הליכוד הכריח חברי כנסת לתעד הצבעתם - בליכוד הכחישו | המאבק על היורש של אנגלמן (פוליטי מדיני)

נתניהו מצביע היום (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90)

במליאת הכנסת התקיים היום (רביעי) סיבוב ראשון של הצבעה חשאית לבחירת מבקר המדינה הבא, אך אף אחד משני המועמדים לא הצליח להגיע לרף הנדרש של 61 קולות. השופט בדימוס יוסף אלרון זכה ל-60 קולות, ואילו עו"ד מיכאל ראבילו, פרקליטו של ראש הממשלה נתניהו, קיבל 57 קולות.

על פי חוק מבקר המדינה, כאשר אף מועמד לא זוכה לתמיכת רוב חברי הכנסת בסיבוב הראשון, מתקיימת הצבעה חוזרת. בסיבוב השני, המועמד שיזכה למספר הקולות הגבוה ביותר יוכרז כמבקר המדינה הנבחר - גם אם מספר הקולות נמוך מ-61.

תוצאות ההצבעה
תוצאות ההצבעה| צילום: צילום: ערוץ כנסת

טענות בקואליציה ובאופוזיציה

ההצבעה הראשונה התקיימה בבוקר בישיבה מיוחדת של המליאה, כאשר יו"ר הכנסת ח"כ אמיר אוחנה הכריז על שני המועמדים והסביר את הליך ההצבעה החשאית. 118 חברי כנסת השתתפו בהצבעה, למעט ח"כ מאיר פרוש וח"כ אלי דלל שנעדרו.

לקראת הסיבוב השני התעוררה מחלוקת סוערת בין הקואליציה לאופוזיציה. על פי הדיווחים, באופוזיציה טענו כי במפלגת הליכוד הכריחו חברי כנסת לתעד את עצמם מצביעים עבור המועמד המועדף על ראש הממשלה - מה שמהווה פגיעה בחשאיות ההצבעה. בליכוד הכחישו את הטענות.

מיכאל ראבילו ויוסף אלרון (צילום: יונתן זינדל - פלאש 90)
מליאת הכנסת (צילום: יונתן זינדל/Flash90)

לחץ על חברי כנסת "מתנדנדים"

לאחר שנעדרו מסיבוב ההצבעות הראשון, חברי הכנסת ששי גואטה, אכרם חסון, מישל בוסקילה ואבי מעוז נכנסו ללשכה לקראת הסיבוב השני. על פי הנמסר, ראש הממשלה נתניהו מפעיל עליהם לחץ כבד, משום שהם מסומנים כ"מתנדנדים" בדעתם.

במקביל, האופוזיציה ניסתה לעכב את ההצבעה השנייה בעקבות הטענות על פגיעה בחשאיות. ההצבעה נעצרה זמנית בגין ויכוחים והתלהמויות בין שני הצדדים, והייעוץ המשפטי של הכנסת אסר על חברי הכנסת לצלם את עצמם במהלך ההצבעה.

הח"כים החרדים מש"ס ויהדות התורה צפויים לתמוך במועמדותו של עו"ד ראבילו, הזוכה לתמיכת ראש הממשלה. המרוץ למבקר המדינה הבא מגיע לשיאו לאחר שפרופ' דניאל הרשקוביץ, נציב שירות המדינה לשעבר, הודיע על פרישתו מהמרוץ למרות התמיכה הרחבה שזכה לה בקואליציה.

על פי דובר המליאה גל כהן, הסיבוב השני יתקיים בקרוב, והמועמד שיזכה למספר הקולות הגבוה ביותר יוכרז כמבקר המדינה הבא לכהונה של שבע שנים, במקומו של מתניהו אנגלמן שמסיים את תפקידו.

כנסתיש עתידמבקר המדינהדניאל הרשקוביץיוסף אלרוןעו"ד מיכאל ראבילו

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