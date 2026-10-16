11 ימים בלבד נותרו עד לבחירות לכנסת ה-26, והמערכת הפוליטית נכנסת לישורת האחרונה. ההצבעה בנציגויות ישראל בחו"ל החלה אתמול, ובארץ מגיעות המפלגות היום (שישי) לנקודת ההכרעה בנושא הסכמי העודפים - צעד שעשוי להשפיע על חלוקת המנדטים הסופית.

היום הוא המועד האחרון להודעה לוועדת הבחירות המרכזית על התקשרות בין רשימות במסגרת הסכמי עודפים. בעוד מרבית המפלגות כבר סגרו את החיבורים שלהן, כמה מפלגות בולטות נותרו ללא הסכם, והניסיון להגיע להבנות בין חלקן הפך לעימות פוליטי פומבי.

חמישה הסכמים שכבר נחתמו

עד כה נחתמו חמישה הסכמי עודפים לקראת הבחירות. הליכוד והציונות הדתית חתמו על הסכם ביניהם לפני כעשרה ימים, במהלך שהותיר את איתמר בן גביר בפני בחירה בין הסכם עם עופר וינטר לבין התמודדות ללא שותפה.

ביחד וישראל ביתנו חתמו על הסכם עודפים, כמו גם ישר! והדמוקרטים. כמדי בחירות, ש"ס ויהדות התורה חתמו על הסכם ביניהן, ובמגזר הערבי חתמו רע"ם והרשימה המשותפת על הסכם משותף.

הסכם עודפים מאפשר לשתי רשימות לחבר את עודפי הקולות שלהן לצורך חלוקת המנדטים, ועשוי להעניק לאחת מהן מנדט נוסף. עם זאת, ההסכם רלוונטי רק אם שתי הרשימות עוברות את אחוז החסימה.

גם בני גנץ, יו"ר כחול לבן, נותר ללא הסכם עודפים. כשנשאלו במפלגה מדוע לא חתמו על הסכם, השיבו כי אינם חותמים עם אף מפלגה המשתייכת לאחד הגושים הפוליטיים.

בכחול לבן הסבירו כי יועז הנדל ילך עם גוש מתנגדי נתניהו, בעוד ירון זליכה צפוי, לטענתם, ללכת עם נתניהו בתקווה לקבל ממנו את תיק האוצר. על רקע זה, במפלגה אינם רואים אפשרות לחתום על הסכם עודפים עם מי מהצדדים.

גם איתמר בן גביר, יו"ר עוצמה יהודית, נותר ללא הסכם עודפים. לאחר שהליכוד והציונות הדתית חתמו על הסכם ביניהם, נותרה בפניו האפשרות לחתום עם מפלגת עמך ישראל בראשות עופר וינטר או להתמודד ללא הסכם. בעוצמה יהודית מסרו כי לא הייתה להם ברירה.

עו"ד אברהם יוסטמן, חבר ועדת הבחירות המרכזית מטעם אגודת ישראל, מתח ביקורת חריפה על החלטתו של בן גביר שלא לחתום עם וינטר. "ההחלטה היהירה של בן גביר, שלא לחתום עם וינטר (למרות הסיכוי הקלוש) - עשויה להתברר כטימטום קולוסאלי", כתב יוסטמן.

יוסטמן התייחס גם לאפשרות של הסכם בין וינטר להנדל, וציין כי "חתימה בין וינטר להנדל, נראית חסרת תוחלת - אין מצב ששתיהן עוברות חסימה". דבריו נאמרו על רקע העובדה שההסכמים עשויים להשפיע על חלוקת המנדטים רק בתנאי ששתי הרשימות עוברות את אחוז החסימה.