כיכר השבת
"פייק מוחלט"

שיחת הצעקות עם טראמפ: לשכת ראש הממשלה מכחישה בנחרצות

לשכת ראש הממשלה מכחישה את הטענות שפורסמו היום בתקשורת בארה"ב, עם ציטוטים מתוך "שיחת הצעקות" עם נשיא ארה"ב: "פייק ניוז מוחלט" (חדשות)

נתניהו (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

שיחת הצעקות - הייתה או לא? לשכת ראש הממשלה מסר היום (שישי) בתגובה לפרסום ברשת NBC: "הדיווח שכביכול הייתה ״שיחת צעקות״ בין לנשיא הוא פייק ניוז מוחלט".

לפי הדיווח, נתניהו הוא שביקש את השיחה עם טראמפ בעקבות דבריו על רעב ברצועת עזה, תוך שהוא סותר פומבית את טענות ישראל כי מדובר בתעמולה שקרית של ארגון הטרור חמאס.

בשיחה שהתקיימה זמן קצר לאחר מכן, נתניהו טען כי הדיווחים על הרעב בעזה הם "המצאה של חמאס", אך טראמפ לא נשמע משוכנע.

על פי גורמים המעורים בשיחה, טראמפ קטע את דברי נתניהו בצעקות ואמר כי יש לו הוכחות לכך שילדים בעזה אכן גוועים ברעב, והוסיף כי הוא לא מוכן לשמוע על כך שמדובר בזיוף.

השיחה המלאה, לפי הגורמים, הייתה "חד צדדית ברובה", כשטראמפ היה זה שדיבר את רוב הזמן. טראמפ הדגיש כי ארצות הברית לא רק רואה את המצב בעזה כ"חמור", אלא גם מרגישה "אחראית" לו, עקב פעילות קרן הסיוע ההומניטרית לעזה (GHF). מדובר בהערכה של גורם אמריקני לשעבר, המעורה בפרטי השיחה, ולא בהצהרה רשמית של ארה"ב.

