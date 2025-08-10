לאחר החלטת הקבינט בשישי האחרון, ללכת על כיבוש העיר עזה, בחדשות 12 דווח הערב (ראשון) כי משלחת של ארגון הטרור חמאס בטורקיה צפויה לעזוב בקרוב - לקהיר ולקטאר, במטרה להמשיך ולהתקדם במגעים להשלמת עסקת חטופים.

לדברי המתווכות, ישנו כיוון חיובי, לאחר שכל אחת מהצדדים כבר התגמשה, כשהם מאמינות כי ניתן לגשר על הפערים שנותרו, מה שאומר כי יכול להיות שהחלטת הקבינט הגיעה רק כדי להפעיל לחץ על חמאס, אך לא תמומש בסוף.

מ', מי שמחליף את ראש השב"כ, אמר בדיון בסוף השבוע האחרון: "בזכות מרכבות גדעון (בחמאס), מתחילים להתגמש. חזרה למו"מ – תרחיש סביר". בנוסף נתניהו אמר לרמטכ"ל כי "כדי לא לפגוע בחטופים, נעבוד רק מלמעלה ולא במנהרות". זמיר השיב לו: "מה פתאום? אם נכנסים, חייבים לעבוד גם מלמטה, אחרת חיילים ייפגעו ממחבלים שיצאו מהמנהרות".

על פי הדיווח בערוץ - i24NEWS: המתווה אותו מגבשים המתווכחות, צפוי להיות מוכן בין שבוע לשבועיים. במתווה מדברים בינתיים על עסקה מלאה, ולא חלקית, שתביא לסיום הלחימה ברצועה.