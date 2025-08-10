כיכר השבת
לקראת התקדמות במו"מ?

משלחת חמאס צפויה לעזוב את טורקיה; "המתווכות מאמינות שנוכל להתקדם"

לקראת התקדמות במשא ומתן לעסקה? משלחת חמאס בטורקיה צפויה לעזוב בקרוב את המדינה, ולעבור לקהיר ולקטאר | מ"מ ראש השב"כ אמר בדיון על כיבוש עזה: "רק בזכות מרכבות גדעון (בחמאס), מתחילים להתגמש", לדבריו: חזרה למו"מ – תרחיש סביר" (מדיני)

נמל באיסטנבול, טורקיה (צילום: שאטרסטוק)

לאחר החלטת הקבינט בשישי האחרון, ללכת על כיבוש העיר עזה, בחדשות 12 דווח הערב (ראשון) כי משלחת של בטורקיה צפויה לעזוב בקרוב - לקהיר ולקטאר, במטרה להמשיך ולהתקדם במגעים להשלמת עסקת חטופים.

לדברי המתווכות, ישנו כיוון חיובי, לאחר שכל אחת מהצדדים כבר התגמשה, כשהם מאמינות כי ניתן לגשר על הפערים שנותרו, מה שאומר כי יכול להיות שהחלטת הקבינט הגיעה רק כדי להפעיל לחץ על חמאס, אך לא תמומש בסוף.

מ', מי שמחליף את ראש השב"כ, אמר בדיון בסוף השבוע האחרון: "בזכות מרכבות גדעון (בחמאס), מתחילים להתגמש. חזרה למו"מ – תרחיש סביר". בנוסף אמר לרמטכ"ל כי "כדי לא לפגוע בחטופים, נעבוד רק מלמעלה ולא במנהרות". זמיר השיב לו: "מה פתאום? אם נכנסים, חייבים לעבוד גם מלמטה, אחרת חיילים ייפגעו ממחבלים שיצאו מהמנהרות".

על פי הדיווח בערוץ - i24NEWS: המתווה אותו מגבשים המתווכחות, צפוי להיות מוכן בין שבוע לשבועיים. במתווה מדברים בינתיים על עסקה מלאה, ולא חלקית, שתביא לסיום הלחימה ברצועה.

