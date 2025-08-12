משבר העסקה והתיווך: מצרים לוחצת, חמאס מתבצר

המתווך המצרי מגביר בימים האחרונים את הלחץ על הנהגת חמאס, בניסיון להשיג פריצת דרך ולהביא להפסקת אש ברצועת עזה – כך דווח היום (ג') בערוץ המצרי "אל-קאהירה אל-איח'באריה". לפי גורמים המעורים במגעים, קהיר מקיימת שיחות אינטנסיביות עם כל הגורמים הרלוונטיים, ובוחנת בין היתר הצעת הפוגה זמנית בת 60 יום.

משלחת בראשות חבר הלשכה המדינית של חמאס, ח'אליל אל-חיה, הגיעה לאחרונה לקהיר במטרה לחדש את המשא ומתן שהוקפא. לפי דיווחים ב"אל ערבי אל ג'דיד", חידוש השיחות התאפשר הודות לתיווך טורקי, בעקבות ביקור הנהגת חמאס באנקרה ופגישה עם בכירים טורקים.

עם זאת, עיתון "ראי אל יום" דיווח כי בימים האחרונים נרשמה עלייה בלחץ המצרי על חמאס – רמה שגורמים בעזה הגדירו "חסרת תקדים". בקהיר אף הטיחו האשמות בארגון הטרור על כך שמנע את הצלחת המו"מ, מתוך רצון לשמור על שליטה מוחלטת ברצועה.

המתח החריף בעקבות הצהרותיו של ח’אליל אל-חיה, שתקף בחריפות את תפקידה של מצרים ואת מגבלותיה על מעבר רפיח, ואף פנה ישירות לחיילי הצבא המצרי. הדברים עוררו סערה ציבורית ופוליטית בקהיר, וגררו תגובות נזעמות מצד גנרלים בכירים, שהבהירו את עמדת מצרים בעניין המעבר האסטרטגי.