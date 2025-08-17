נתניהו בביקור בישוב עופרה ( צילום: עומר מירון/ לע״מ, )

במקביל להפגנות ברחבי הארץ, בדרישה להשבת החטופים: ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום (ראשון) ביישוב עפרה שבבנימין, המציין החודש 50 שנים (יובל) להיווסדו.

נתניהו וראש מועצת בנימין ויו״ר מועצת יש״ע, ישראל גנץ הסירו יחד לוט לציון עץ ארז, אותו נטע ראש הממשלה לפני 25 שנים. לאחר מכן, ראש הממשלה נפגש עם ותיקי היישוב ועם ראשי מועצת יש״ע. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר במקום כי ״מאוד מאוד מרגש להיות פה. באתי הנה לפני 25 שנים, לחצי יובל, לנטוע שורשים במקום שיש לנו בו שורשים של אלפי שנים. אמרתי שאני אחזור, אם תזמינו אותי, לחגיגות היובל של היישוב עפרה. אמרתי שאחד מהצעירים בקהל בוודאי יהיה גם מזכיר היישוב. הוא לא היה ילד, אבל הוא היה אדם צעיר, והוא עדיין אדם צעיר".

נתניהו בביקור בישוב עופרה ( צילום: חיים צח/ לע״מ )

נתניהו הוסיף: "אמרתי גם בשיחה אחר כך אתכם, שאנחנו נעשה הכל להבטיח את המשך אחיזתנו בארץ ישראל, למנוע הקמה של מדינה פלסטינית, למנוע את הניסיונות שהיו, לצערי עדיין ישנם, לנסות לעקור אותנו מכאן. ברוך ה׳, מה שהבטחתי - קיימנו".

"זה לא היה קל, כי היו הרבה כוחות, הרבה לחצים. לחצים מבית, לחצים מן החוץ, שורה של נשיאים אמריקנים שרצו לעקור אותנו ולהקים כאן מדינה פלסטינית. עמדנו בזה יחד. קיימנו את הבטחת הדורות, ותראו מה קרה מאז" סיים ראש הממשלה.

