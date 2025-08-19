טאהר א-נונו, בכיר בארגון הטרור חמאס, התראיין הלילה (בין שני לשלישי) לערוץ אל-ערבי הקטארי והתייחס לתשובה החיובית של חמאס להצעה החדשה להפסקת אש ברצועת עזה ושחרור עשרה חטופים בחיים.

לדברי א-נונו: "שלוש הנקודות שנידונו הן: מספר האסירים, נקודות הנסיגה הישראלית והסיוע. אפשר לומר שההצעה של המתווכות שהוצגה נמצאת באמצע בין העמדה שאנחנו הצגנו לבין העמדה הישראלית שהועברה בעל פה לפני כשבועיים או יותר".

באשר לשאלה האם מדובר בעסקה חלקית או עסקה כוללת, אמר בכיר חמאס: "זו לא עסקה חלקית ונקודה ולא עסקה כוללת במלואה, אלא עסקה חלקית שמובילה אל המסלול הכולל".

לדבריו: "המשא ומתן יתחיל ביום הראשון של העסקה הזו לגבי עסקה כוללנית. אנחנו מקווים שבתוך 60 הימים האלו, שבהם תתקיים הפסקת אש - הזמן הזה יספיק כדי להגיע להסכם סופי שיסיים את המלחמה".

הבכיר בארגון הטרור הדגיש: "יש ערבויות כלולות בהסכם שאליו הסכמנו, הן בסעיף הראשון שלו והן בסעיפים נוספים. יש ערבויות אמריקניות להסכם ויש גם ערבויות של הקהילה הבין-לאומית להמשך הפסקת האש - כל עוד נמשכים המו"מ והמאמצים לסיום מוחלט של המלחמה".

כזכור, מקור פלסטיני חשף אמש פרטים מהמשא ומתן בשיחה עם ערוץ 'אל-מיאדין', לדבריו העסקה כוללת שחרור 10 חטופים חיים, נסיגת צה"ל מרוב הרצועה ושחרור מאות מחבלים. בכיר חמאס בחו"ל באסם נעים, אמר הערב: "הסכמנו להצעה של המתווכות".

עקרונות העסקה

• כוחות צה"ל ייסוגו בצפון ומזרח הרצועה עד 1000 מטרים, למעט שג׳אעיה ובית לאהיא.

• עשרה חטופים חיים ישוחררו בתמורה ל-140 מחבלים פלסטיניים שמרצים מאסר עולם, ועוד 60 מחבלים שנידונו ליותר מ-15 שנים.

• במסגרת העסקה, ישוחררו כל האסירים הקטינים והאסירות.

• בתמורה לכל חלל חטוף שגופותו תושב ארצה, יועברו 10 גופות של מחבלים.

• סיוע הומניטרי הכולל דלק, מים, חשמל, שיקום בתי חולים וציוד לפינוי הריסות.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אמר ברקע הדיווחים: "אני כמוכם שומע את הדיווחים בתקשורת, ומהם אתם יכולים להתרשם מדבר אחד - החמאס נמצא בלחץ אטומי".

יו"ר 'הציונות הדתית', השר בצלאל סמוטריץ', הביע התנגדות למתווה העסקה שפורסם וקרא להמשיך את המלחמה עד לכיבוש העיר עזה.

לדבריו: "נלחמים רק בשביל לנצח! בשום אופן לא בשביל לעצור באמצע בעסקה חלקית שתפקיר מחצית מהחטופים ועלולה להביא לעצירת המלחמה בתבוסה".

סמוטריץ' הסביר: "חמאס בלחץ גדול מכיבוש עזה כי הוא מבין שזה מחסל אותו ומסיים את הסיפור. לכן הוא מנסה לעצור את זה בחזרה לעסקה חלקית. בדיוק לכן אסור להיכנע ולהעניק לאויב חבל הצלה".

"להמשיך עד הסוף, לנצח ולהשיב את כל החטופים בפעימה אחת", סיכם סמוטריץ'.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, תקף: "אדוני ראש הממשלה, אני אעשה את זה קצר ופשוט: אין לך מנדט ללכת לעסקה חלקית. דם חיילנו אינו הפקר. צריך ללכת עד הסוף, להשמיד את החמאס".