נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס בליל שבת לחטופים הישראלים המוחזקים בידי ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה והתבטא כי "יש 20 חיים, וכנראה זה כבר פחות כי כמה מהם כבר לא איתנו".

טראמפ תקף והאשים את חמאס: "זו סחיטה וזה צריך להסתיים. אני אמרתי שכשנגיע לעשרים הם כבר לא יעשו עסקאות ואחרי שאיימתי הם מוכנים באופן מיידי לתת עכשיו עשרה, אני לא יודע מה ישראל הולכת לעשות אבל הם מוכנים לתת עוד עשרה מיידית".

הנשיא הוסיף: "נותרה קבוצה קטנה אחרונה של אנשים, וחמאס יודע שאם הם יתנו אותם - זה כנראה סוף חייהם. אז זה לא קל להשיג אותם".

נשיא ארה"ב התייחס להורי החטופים ואמר: "אני יודע שאם אתה הורה, פשוט לא אכפת לך, אתה רק רוצה את הילד שלך בחזרה. אני מבין את זה, אבל הוצאתי אותם ועשיתי עבודה טובה, ואנחנו נעשה כל שביכולתנו כדי להוציא את החטופים".

ממטה משפחות החטופים נמסר: "כבוד הנשיא, יש 50 חטופים. עבורנו, כל אחד ואחת מהם הוא עולם ומלואו. אם השר דרמר, שמדבר רק עם האמריקאים אבל לא טורח לדבר או להיפגש עם משפחות החטופים, יודע משהו אחר - ראוי היה שיעדכן ראשית את המשפחות".

"חובתנו הקדושה למנוע הקרבה ולהשיב את כולם הביתה", הוסיפו במטה המשפחות.