בלחץ אמריקאי: עד כמה ישראל וסוריה קרובות לחתימה על הסכם?

בארצות הברית לוחצים על ישראל וסוריה להשלים את השיחות, ולחתום כבר בקרוב על הסכם ביטחוני בין המדינות | בכיר ישראלי התייחס למגעים וטען כי "לטראמפ חשוב להכריז על ההסכם הזה כמה שיותר מהר, וזאת הסיבה שהמגעים מתקדמים" (מדיני)

נתניהו ונשיא סוריה א- שרע (צילום: (Mohammad Bash / Shutterstock.com) ואיתי בית-און לע"מ)

לקראת חתימה? ממשל מעונין להביא להסכם ביטחוני שיחתם בין ישראל ל כבר במהלך הזמן הקרוב, כך על פי הדיווח ב-i24NEWS.

לפי הדיווח של עמיחי שטיין, לדברי גורם המעורה בפרטי השיחות, בארה"ב מעוניינים להשלים את הסיכומים בין המדינות "עד העצרת הכללית של האו"ם שתתכנס בחודש ספטמבר", כאשר נתניהו וא-שרע צפויים להגיע ולנאום בעצרת באותו יום. אותו גורם הוסיף וטען כי "יש סיכוי להגיע לסיכומים מסויימים בסוגיות הביטחוניות בין 2 המדינות עד התאריך הזה".

בשיחות שישראל מקיימת עם ארה"ב וסורים, דורשים בירושלים שלא להותיר את התושבים הדרוזים בסוריה ללא מענה. בנוסף טענו בכירים ישראלים כי "אנו לא חושבים שההסכמות העבר תואמות את המצב החדש של אחרי 7 באוקטובר".

על פי הדיווח של סולימאן מסוודה ורועי קייס ב'כאן חדשות', הסיכומים בין ישראל לסוריה צפויים להבטיח כי ישראל לא תתקוף בשטח סוריה, והיא בתמורה תבטיח לשמור על המיעוט הדרוזי שנותר במדינה. בסוריה אף הוסיפו וטענו כי הם מפחדים מצעד שבו הדרוזים יקימו סוג של אוטונומיה במדינה, שתהיה בשליטת ישראל, אך האמריקאים הרגיעו והבהירו כי זו לא הכוונה.

בישראל תיארו את הלחצים המופעלים על ירושלים ואמרו כי "לטראמפ חשוב להכריז על ההסכם הזה כמה שיותר מהר, וזאת הסיבה שהמגעים מתקדמים".

