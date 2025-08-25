כיכר השבת
"קרה בגלל בלת"ם"

סערת הציוץ: גמליאל הודיעה על נזיפה בחולדאי והגולשים גיחכו 'זה שיחה מאתמול'

השרה גילה גמליאל כתבה ברשת -X: "בשיחה עם רון חולדאי, הבהרתי באופן חד משמעי כי הסטטוס-קוו בבתי בכנסת בעיר ישמר" | גולשים ברשת הגיבו וצחקו על הציוץ של השרה: "‏‎צייצת שיחת טלפון, שלפי צילום המסך לא נראית שנענתה" (ברנז'ה)

השרה גילה גמליאל (אבשלום שושני, פלאש 90)

השרה גילה גמליאל מהליכוד העלתה היום (שני), ציוץ בחשבונה ברשת -X והתייחסה לסערת בתי הכנסת בתל אביב, כשהיא כותבת: "בשיחה עם ראש העיר, מר רון חולדאי, הבהרתי באופן חד משמעי כי הסטטוס-קוו בבתי בכנסת בעיר ישמר וכי אמשיך לעקוב באדיקות אחר נושא זה".

הציוץ של גמליאל עלה בשעה 17:24, כשבתמונה נראה מסך הטלפון ממנו מבוצעת השיחה, כשהשעה המופיעה בו היא 19:18, כשעתיים לאחר השעה בו הוא עלה.

אחד הגולשים הגיב וכתב בגיחוך: "‏‎צייצת בשעה 17:24 שיחת טלפון, שלפי צילום המסך לא נראית שנענתה עדיין והתקיימה בשעה 19:18 מתישהו".

בלשכתה של גמליאל אמרו ל-mako: "השיחה עם ראש העיר נערכה אתמול בערב, ובגלל בלת"ם שלה, הציוץ עלה רק הערב".

בעיריית תל אביב מסרו: "ראש העירייה רון חולדאי והשרה גילה גמליאל אכן ניהלו שיחה אתמול (ראשון) וראש העירייה הסביר לשרה כי מדובר על סערה בכוס תה וכי הדברים, כפי שהוצגו, הינם כזב"

הציוץ של השרה (צילום: ללא )

