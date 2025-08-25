השרה גילה גמליאל מהליכוד העלתה היום (שני), ציוץ בחשבונה ברשת -X והתייחסה לסערת בתי הכנסת בתל אביב, כשהיא כותבת: "בשיחה עם ראש העיר, מר רון חולדאי, הבהרתי באופן חד משמעי כי הסטטוס-קוו בבתי בכנסת בעיר ישמר וכי אמשיך לעקוב באדיקות אחר נושא זה".

הציוץ של גמליאל עלה בשעה 17:24, כשבתמונה נראה מסך הטלפון ממנו מבוצעת השיחה, כשהשעה המופיעה בו היא 19:18, כשעתיים לאחר השעה בו הוא עלה.

אחד הגולשים הגיב וכתב בגיחוך: "‏‎צייצת בשעה 17:24 שיחת טלפון, שלפי צילום המסך לא נראית שנענתה עדיין והתקיימה בשעה 19:18 מתישהו".

בלשכתה של גמליאל אמרו ל-mako: "השיחה עם ראש העיר נערכה אתמול בערב, ובגלל בלת"ם שלה, הציוץ עלה רק הערב".

בעיריית תל אביב מסרו: "ראש העירייה רון חולדאי והשרה גילה גמליאל אכן ניהלו שיחה אתמול (ראשון) וראש העירייה הסביר לשרה כי מדובר על סערה בכוס תה וכי הדברים, כפי שהוצגו, הינם כזב"