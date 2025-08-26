לקראת בחירות? המשנה ליועצת המשפטית לממשלה עו"ד אביטל סומפולינסקי, פנתה במכתב לשרי הממשלה והזהירה את השרים מפני קיים תעמולת בחירות במשרדים הממשלתים של השרים, כך על פי הפרסום הערב (שלישי) בערוץ 14.

בפתח המכתב נאמר כי ההנחיה לשרים מעוברת "לאחר החלטת יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט סולברג, להסיר מחשבונותיו האישיים-פוליטיים של השר לביטחון לאומי שלושה פרסומים (שני סרטונים ותמונה) אשר צולמו במשרד הממשלתי, חלקם בלשכת השר"

עוד נאמר כי "על רקע האמור, נבקש לחדד כי חל איסור קטגורי על צילום סרטונים ותמונות של תעמולת בחירות במשרד ממשלתי ובכלל זאת בלשכת השר".

בנוסף נכתב כי "איסור זה עולה בקנה אחד עם גם ב"פעילות מפלגתית בלשכות שרים וסגני שרים" - ביחס למגמה השואפת לקידום הפרדה, ככל הניתן, בין מילוי התפקידה שלטוני המיניסטריאלי לבין הפעילות המפלגתית-פוליטית".