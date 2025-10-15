כיכר השבת
ראש בראש 

שר הביטחון מטיח ביועמ"שית: "מעידה על מגמתיות והיעדר ענייניות"

שר הביטחון עונה ליועמ"שית שדרשה שיקדם הגשת כתב האישום נגד ח"כ גוטליב , בסוגית חישפת איש השב"כ: "הוצאת הודעות לתקשורת בטרם הגיעה אליי פנייה ממך, היא דרך מגונה המעידה על מגמתיות והיעדר ענייניות" (פוליטי) 

השר כ"ץ בגבול לבנון (צילום: אריאל חרמוני משרד הביטחון)

"מנצל את סמכותך לרעה": מוקדם יותר היום (רביעי), היועצת המשפטית לממשלה פנתה לשר הבטחון כי הוא מעכב את חתימתו שתאפשר לחקור את טלי גוטליב, לאחר שחשפה את איש השב"כ בן זוגה של פעילת המחאה שקמה ברסלר.

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב להודעת בהרב מיארה וכתב כי "הוצאת הודעות לתקשורת בטרם הגיעה אליי פנייה כלשהי ממך היא דרך מגונה ולא בפעם הראשונה, שמעידה לצערי על מגמתיות והיעדר ענייניות".

בהמשך ההודעה הוסיף כ"ץ כי "לא התעמקתי עד כה בנושא צווי החיסיון המדוברים בשל עיסוקיי הרבים והדחופים בענייני ביטחון המדינה, וכעת אחרי שאתייעץ עם הגורמים המתאימים אשקול את דרך הטיפול הנכונה בנושא".

ח"כ טלי גוטליב הגיבה לדבריה של היועמ"שית: "מיארה אשכרה חושבת שכולנו מטומטמים. והפעם, הגב׳ יועמשית שיגרה מכתב לתקשורת, סליחה, לשר הבטחון ישראל כץ מכתב בו היא מאשימה אותו שהוא סירב להיות חותמת גומי שלה! או במילותיה המכובסות הוא עיכב חתימה על תעודת חיסיון ובגללו לא ניתן להגיש נגדי כתב אישום".

גוטליב המשיכה: "עכשיו קבלו הסבר. מיארה לא רוצה שאחשוף בניהול המשפט נגדי בגין חשיפת בן זוגה של שקמה ברסלר מידע שיצביע על נסיון הפיכה שלטונית וצבאית בחסות צמרת השב״כ".

לדבריה: "פקודת הראיות קובעת ששר הבטחון או ראש ממשלה היחידים שלהם שיקול הדעת באם מידע שיחשף יפגע בבטחון המדינה אם לאו. בן זוגה של ברסלר ורונן בר חייבים לעם ישראל הסברים, ואם נדמה למיארה ששר הבטחון עובד אצלה היא טועה. מאד טועה. לא רק שאין פגיעה בבטחון המדינה אלא קיים צורך אמיתי לחשוף את מי שאשם בתופת אוקטובר", וסיימה: "בהצלחה לך גברת יועמ"שית, שמחתי להבהיר"..

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר