"מנצל את סמכותך לרעה": מוקדם יותר היום (רביעי), היועצת המשפטית לממשלה פנתה לשר הבטחון ישראל כ"ץ כי הוא מעכב את חתימתו שתאפשר לחקור את טלי גוטליב, לאחר שחשפה את איש השב"כ בן זוגה של פעילת המחאה שקמה ברסלר.

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב להודעת בהרב מיארה וכתב כי "הוצאת הודעות לתקשורת בטרם הגיעה אליי פנייה כלשהי ממך היא דרך מגונה ולא בפעם הראשונה, שמעידה לצערי על מגמתיות והיעדר ענייניות".

בהמשך ההודעה הוסיף כ"ץ כי "לא התעמקתי עד כה בנושא צווי החיסיון המדוברים בשל עיסוקיי הרבים והדחופים בענייני ביטחון המדינה, וכעת אחרי שאתייעץ עם הגורמים המתאימים אשקול את דרך הטיפול הנכונה בנושא".

ח"כ טלי גוטליב הגיבה לדבריה של היועמ"שית: "מיארה אשכרה חושבת שכולנו מטומטמים. והפעם, הגב׳ יועמשית שיגרה מכתב לתקשורת, סליחה, לשר הבטחון ישראל כץ מכתב בו היא מאשימה אותו שהוא סירב להיות חותמת גומי שלה! או במילותיה המכובסות הוא עיכב חתימה על תעודת חיסיון ובגללו לא ניתן להגיש נגדי כתב אישום".

גוטליב המשיכה: "עכשיו קבלו הסבר. מיארה לא רוצה שאחשוף בניהול המשפט נגדי בגין חשיפת בן זוגה של שקמה ברסלר מידע שיצביע על נסיון הפיכה שלטונית וצבאית בחסות צמרת השב״כ".

לדבריה: "פקודת הראיות קובעת ששר הבטחון או ראש ממשלה היחידים שלהם שיקול הדעת באם מידע שיחשף יפגע בבטחון המדינה אם לאו. בן זוגה של ברסלר ורונן בר חייבים לעם ישראל הסברים, ואם נדמה למיארה ששר הבטחון עובד אצלה היא טועה. מאד טועה. לא רק שאין פגיעה בבטחון המדינה אלא קיים צורך אמיתי לחשוף את מי שאשם בתופת אוקטובר", וסיימה: "בהצלחה לך גברת יועמ"שית, שמחתי להבהיר"..