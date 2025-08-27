נציב תלונות השופטים השופט בדימוס אשר קולה, דחה היום (רביעי) את התלונה שהוגשה על ידי התנועה לאיכות השלטון נגד השופט אשר מזרחי, בכל הנוגע להחלטותיו בפרשת 'קטאר -גייט'.

במכתבו כתב השופט לשעבר כי "הגם שערכאת הערעור הביעה דברי ביקורת נוקבים על אותה החלטה בקשה להארכת תוקפם של תנאים מגבילים שהוטלו על חשוד נדחתה על ידי שופט בית משפט השלום (בכל הנוגע לפרשת קטאר-גייט), הערר שהוגש על החלטת השופט התקבל על ידי בית המשפט המחוזי".

עוד נאמר כי "התלונה שהגישה התנועה לאיכות השלטון נטען, בין היתר, כי בהתנהלותו של השופט יש כדי לפגוע פגיעה של ממש בשלטון החוק ובאמון הציבור בשיטת המשפט, ובפרט בכס השיפוט". בנוסף נאמר כי "המתלוננת תמכה את טענותיה על החלטת ערכאת הערעור שבה נמתחה ביקורת נוקבת" על החלטת השופט".

הנציב קבע בהחלטתו כי "אין לברר את התלונה מן הטעם שהחוק לא הסמיך אותו לברר תלונה שעניינה בתוכנה של החלטה שיפוטית, ומאחר שהוא אינו משמש כערכאת ערעור על החלטות בית המשפט לגופן".

הנציב הבהיר כי "החלטה על שחרורו של חשוד מצויה במסגרת סמכותו הרחבה של בית המשפט ומבוססת על הפעלת שיקול דעת שיפוטי מובהק. שאלות הנוגעות לסבירות החלטה שיפוטית, ובכלל זה למשקל הראיות עליהן היא מתבססת, מצויות בליבת מלאכת השפיטה, והדרך לתקוף אותה היא באמצעות הליכים ערעוריים הקבועים בדין, ולא באמצעות תלונה לנציב".

בסיום ציין הנציב כי "לא מצא בדברי הביקורת של ערכאת הערעור, חריפים ככל שיהיו, כדי להצדיק את האשמות החמורות שהוטחו בתלונה נגד השופט, וכי טוב היה אילו האשמות אלו מפיה של המתלוננת לא נאמרו כלל. נוכח האמור, נקבע כי אין לברר את התלונה והיא נדחתה".