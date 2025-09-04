ברקע הרחש-בחש בפוליטיקה בישראל, והשמועות על איחודים חדשים והתפלגויות בתוך מפלגות, סקר מנדטים שפורסם הערב (חמישי) מעלה כי על אף המעורבות של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט בסוגיות שעל סדר היום הציבורי - הוא אינו מצליח לגרוף אהדה בהתמודדות מול נתניהו. דווקא איחוד עם ליברמן מביא לניצחון על הליכוד.

על פי הסקר בחדשות 12, אם הבחירות לכנסת היו מתקיימות היום, וגם מפלגה חדשה בראשות גדי איזנקוט הייתה מתמודדת. הליכוד בראשות ראש הממשלה נתניהו הייתה זוכה ל-24 מנדטים. מפלגתו של בנט הייתה מקבלת 19 מנדטים. מפלגה בראשות איזנקוט הייתה השלישית בגודלה - עם 12 מנדטים.

ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן והדמוקרטים בראשות יאיר גולן היו זוכות, כל אחת, ל-11 מנדטים. ש"ס תקבל 8, יש עתיד, יהדות התורה ועוצמה יהודית - 7. חד"ש-תעל והרשימה המשותפת יזכו ב-5 מנדטים, והציונות הדתית ב-4. בל"ד וכחול לבן מתחת לאחוז החסימה.

בתרחיש כזה, האופוזיציה מחזיקה ב-60 מנדטים, שאינם מהווים רוב בכנסת. המפלגות הערביות, חד"ש-תע"ל ורע"ם מקבלות 10 מנדטים והקואליציה עומדת על 50 מנדטים.

בתרחיש בו מפלגתו של בנט תתאחד עם ישראל ביתנו, של אביגדור ליברמן, איחוד בין ישראל ביתנו ובנט יהיה המפלגה הגדולה ביותר, עם 30 מנדטים. הליכוד תקבל 25 מנדטים והדמוקרטים - 11.

מפלגה בראשית איזנקוט תקבל 10 מנדטים. יש עתיד וש"ס עם 8. יהדות התורה ועוצמה יהודית - 7. חד"ש-תע"ל ורע"ם - 5 והציונות הדתית - 4. כחול לבן ובל"ד עדיין מתחת לאחוז החסימה. בתרחיש כזה האופוזיציה מאבדת מנדט, ועומדת על 59 בלבד.

עוד נשאלו המשתתפים בסקר מה ישראל צריכה לעשות עכשיו בלחימה בעזה: 47% מאמינים שעל ישראל לאשר עסקה חלקית לשחרור החטופים ועצירת המבצע הצבאי לכיבוש עזה. 39% השיבו כי על ישראל להמשיך את המבצע הצבאי, ללא עסקה חלקית. 14% ענו כי אינם יודעים.

על שאלת הקמת וועדת חקירה לחקר מחדלי הטבח בשמחת תורה: 61% מהנשאלים חושבים שיש להקים ועדת חקירה ממלכתית שאת חבריה ימנה נשיא ביהמ"ש העליון כפי שקובע החוק. 34% ממצביעי הקואליציה הם בעד הקמת הוועדה. מנגד, 25% חושבים שיש להקים ועדת בדיקה ממשלתית, אותה ימנה נתניהו. 14% השיבו שאינם יודעים.