חוק הגיוס יהיה מוכן עד תחילת מושב החורף של הכנסת? ועדת החוץ והביטחון, בראשות היו"ר החדש ח"כ בועז ביסמוט, המשיכה גם היום (שלישי) לדון בנוגע לחוק הגיוס המתגבש.

תא"ל שי טייב, ראש חטיבת תכנון ומנהל כח אדם בצה"ל הודיע בוועדה כי צה"ל יגביר את האכיפה בנתב"ג ברקע נסיעת החסידים לאומן, לדבריו: "לגבי סוגיית יציאה לחו"ל שעלתה כאן, יש אכיפה בנתב"ג בשיתוף פעולה כל השנה, היקף הטיסות בחגים לכל הציבורים גדל, לכן אנחנו מחזקים את היכולת שלנו לתת מענה, כדי לאפשר את מרקם החיים הישראלים וכן כדי לאכוף והאכיפה נמשכת כסדרה" טען.

בהמשך הישיבה דנו חברי הכנסת בסוגיית גיל הפטור, והוצגו דעות שונות לעניין שינוי הגיל, שעומד כיום על 26.

לטענת נציגי משרד העובדה, האוצר והמשפטים: גיל פטור גבוה לא מביא לגיוס חרדים, וכי הדבר מביא לפגיעה בשוק העבודה ומכך לפגיעה כלכלית במשק.

נציג משרד האוצר שהגיע לדיון טען כי "להעדרות המילואימניקים משוק העבודה השפעה כלכלית מאוד רחבה על המשק וכן השפעות מקרו כלכליות משמעותיות", לדבריו "ההשפעות הן על הכלל ועל הפרט, וכי העלות המשקית הינה של מיליארדי שקלים בשנה, כשהוא טוען כי "מטרת ההסדר צריכה להיות קודם כל הגדלת מספר משרתי הסדיר במשק".

נציג האוצר הוסיף וטען כי "הוכח בעבר כי גיל הפטור לא הביא לגידול בהיקף המתגייסים, וכי נגרם נזק כלכלי "שנבע מזה שאותם אנשים לא השתלבו בשוק העבודה, גיל פטור הוא לא תמריץ לגיוס והוא פוגע כלכלית בלבד", הנציג הציע "לחדד את ההבנה שאם נקבע גיל פטור גבוה זה לא שנביא לתועלת ביטחונית על חשבון תועלת כלכלית, גיל פטור לא צריך להיות חלק מהמתווה הזה".

מנגד, ח"כ יעקב אשר תוקף את עמדת נציג האוצר וזעק לעברו: "עוסקים פה בתהליך סוציולוגי עמוק, והאוצר לא מבין בסוציולוגיה, הרי הוא זה שרצה בעבר צבא קטן וחכם ובגללו קיצצו בכח הלוחם".