כיכר השבת
סערת מינוי זיני

עופר וינטר: "הגיע הזמן להפסיק למנות משיחיים לתפקידים בכירים במדינה"

תא"ל במיל' עופר וינטר יוצא במתקפה נגד מתנגדי מינוי האלוף דוד זיני לראש השב"כ בטענות שהוא 'משיחי': "המשיחיים הם אלו שמכרו לנו את אוסלו כחזון השלום ובמקום זה קיבלנו טרור ומאות נרצחים בפיגועי תופת" (חדשות)

עופר וינטר (צילום: Flash90)

תא"ל (במיל') עופר וינטר יוצא נגד המתקפות על מינוי האלוף דוד זיני לתפקיד ראש השב"כ וקורא שלא למנות את אלו שהיו חלק מהקונספציה במשך עשרות שנים.

בפתח דבריו כתב וינטר: "הגיע הזמן להפסיק למנות אנשים משיחיים לתפקידים הכי בכירים במדינה, במשך שלושה עשורים קודמה כאן מדיניות מדינית - ביטחונית על ידי קיצוניים משיחיים שלא מוכנים להסתכל למציאות בעיניים".

לדבריו: "המשיחיים הם אלו שמכרו לנו את אוסלו כחזון השלום ובמקום זה קיבלנו טרור ומאות נרצחים בפיגועי תופת. המשיחיים האלו הם שמכרו לנו חזון של שתי מדינות לשני עמים והביאו עלינו אוטובוסים מתפוצצים ומאות 'קורבנות שלום'".

וינטר המשיך בדבריו הקשים וכתב: "המשיחיים גרמו לנו לברוח מלבנון, נטשו את בני בריתנו אנשי צד"ל והפקירו את לבנון לצבא הטרור של חיזבאללה. המשיחיים סיפרו לנו במילים יפות שחייבים 'להתנתק' מעזה - כשבפועל היה מדובר על גירוש יהודים, אנשי מעשה, חקלאים, מלח הארץ, אנשי עבודה ושלום. והפקרת עזה בידי ארגון הטרור חמאס. המשיחיים מסבירים כבר שנים שצריך להגיע להסדרה וששקט יענה בשקט, כשבפועל מדובר על התקפלות מחפירה מול הטרור העזתי והיא שהביאה עלינו את הרצחנות של ה-7.10".

לקראת סיום דבריו הגן וינטר על מינוי זיני וכתב: "המשיחיים הם אלה שהיום מעזים לדבר על הסכנה במינוי ראש שב"כ 'משיחי', בלי טיפת צניעות. דוד זיני הוא לוחם ומפקד אמיץ שראה ורואה את המציאות נכוחה. במעשיו הוא הוכיח פעם אחר פעם כי הוא יותר מראוי להיות ראש השב"כ. הוא יודע מי האויב ולעולם לא יתמכר לאשליות השקט המדומה".

"הגיע הזמן להפסיק לקטלג אנשים על פי קריטריונים לא רלוונטיים" סיכם את דבריו: " מספיק. קצת יותר צניעות. הגיע הזמן שאדם ריאלי יעמוד בראש השב"כ. למען עם ישראל. למען עתיד ילדינו. יחד ורק יחד ננצח".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (98%)

לא (2%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר