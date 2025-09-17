תא"ל (במיל') עופר וינטר יוצא נגד המתקפות על מינוי האלוף דוד זיני לתפקיד ראש השב"כ וקורא שלא למנות את אלו שהיו חלק מהקונספציה במשך עשרות שנים.

בפתח דבריו כתב וינטר: "הגיע הזמן להפסיק למנות אנשים משיחיים לתפקידים הכי בכירים במדינה, במשך שלושה עשורים קודמה כאן מדיניות מדינית - ביטחונית על ידי קיצוניים משיחיים שלא מוכנים להסתכל למציאות בעיניים".

לדבריו: "המשיחיים הם אלו שמכרו לנו את אוסלו כחזון השלום ובמקום זה קיבלנו טרור ומאות נרצחים בפיגועי תופת. המשיחיים האלו הם שמכרו לנו חזון של שתי מדינות לשני עמים והביאו עלינו אוטובוסים מתפוצצים ומאות 'קורבנות שלום'".

וינטר המשיך בדבריו הקשים וכתב: "המשיחיים גרמו לנו לברוח מלבנון, נטשו את בני בריתנו אנשי צד"ל והפקירו את לבנון לצבא הטרור של חיזבאללה. המשיחיים סיפרו לנו במילים יפות שחייבים 'להתנתק' מעזה - כשבפועל היה מדובר על גירוש יהודים, אנשי מעשה, חקלאים, מלח הארץ, אנשי עבודה ושלום. והפקרת עזה בידי ארגון הטרור חמאס. המשיחיים מסבירים כבר שנים שצריך להגיע להסדרה וששקט יענה בשקט, כשבפועל מדובר על התקפלות מחפירה מול הטרור העזתי והיא שהביאה עלינו את הרצחנות של ה-7.10".

לקראת סיום דבריו הגן וינטר על מינוי זיני וכתב: "המשיחיים הם אלה שהיום מעזים לדבר על הסכנה במינוי ראש שב"כ 'משיחי', בלי טיפת צניעות. דוד זיני הוא לוחם ומפקד אמיץ שראה ורואה את המציאות נכוחה. במעשיו הוא הוכיח פעם אחר פעם כי הוא יותר מראוי להיות ראש השב"כ. הוא יודע מי האויב ולעולם לא יתמכר לאשליות השקט המדומה".

"הגיע הזמן להפסיק לקטלג אנשים על פי קריטריונים לא רלוונטיים" סיכם את דבריו: " מספיק. קצת יותר צניעות. הגיע הזמן שאדם ריאלי יעמוד בראש השב"כ. למען עם ישראל. למען עתיד ילדינו. יחד ורק יחד ננצח".